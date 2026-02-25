AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobro en marzo de 2026, según el calendario ANSES
Conocé la fecha de cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Durante marzo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar desde el lunes 9 hasta el viernes 20, según el último número del DNI del beneficiario.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar ANSES: cuándo cobro en marzo de 2026
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Los titulares de la AUH cobran de manera mensual el 80% de esta prestación, ya que el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño.
Quiénes pueden cobrar la AUH en marzo de 2026
Para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) se deben cumplir una serie de condiciones que involucran tanto al adulto responsable como a los niños, niñas o adolescentes a cargo.
Requisitos del adulto responsable (madre, padre o tutor):
- Ser argentino y residir en el país.
- Si es extranjero o argentino naturalizado, acreditar un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina.
Requisitos para los hijos:
- Ser menores de 18 años, salvo en los casos de discapacidad.
- No estar casados ni en unión convivencial.
La AUH está orientada a hogares que se encuentren en alguna de estas situaciones:
- Personas desocupadas.
- Trabajadores informales o sin aportes previsionales.
- Empleados del servicio doméstico.
- Titulares del monotributo social.
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en marzo de 2026
La prestación de la Tarjeta Alimentar alcanza a los siguientes grupos:
- Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Personas gestantes a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
- Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin tope de edad.
- Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar