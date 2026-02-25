Fin de semana largo en marzo 2026: ¿qué pasa con el lunes 23 en Argentina?

A diferencia del martes 24 de marzo 2026, que tiene el estatus de feriado inamovible por ley, el lunes 23 de marzo 2026 ha sido catalogado bajo una figura jurídica distinta. Para muchos trabajadores, esta distinción determinará si podrán disfrutar de un fin de semana de cuatro días o si deberán cumplir con sus tareas habituales.

En un contexto donde cada descanso cuenta, entender la letra chica de la Resolución 164/2025 sobre los feriados de marzo 2026 es clave para planificar el bolsillo y la agenda familiar.

Finde largo de marzo 2026: quiénes tienen asueto confirmado el lunes 23

Al ser un día no laborable con fines turísticos, la decisión de otorgar el día libre recae directamente sobre el empleador. Sin embargo, existen sectores donde el descanso ya está predefinido:

Administración Pública : nacional, provincial y municipal suelen adherir al asueto.

: nacional, provincial y municipal suelen adherir al asueto. Sistema Educativo : no habrá clases en la mayoría de las jurisdicciones.

: no habrá clases en la mayoría de las jurisdicciones. Bancos y Seguros: el cronograma de BCRA suele contemplar estas fechas como feriados bancarios.

Finde largo de marzo 2026: ¿Se paga doble? Diferencias en el recibo de sueldo

Es aquí donde surge la mayor diferencia con el martes 24. Según el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables el trabajo es opcional para el empleador, y si se trabaja, el empleado percibe su salario simple.

No se aplica el recargo del 100% que sí es obligatorio para el feriado nacional del martes 24.