Empleados públicos: cómo el nuevo esquema salarial beneficiará a distintas áreas hasta mayo 2026

La Administración Pública Nacional cuenta desde hoy con un nuevo esquema de haberes tras la publicación oficial del Decreto 206/2026. La normativa, que homologa las actas acuerdo firmadas a principios de marzo 2026, establece un sendero de actualizaciones retroactivas que buscan dar previsibilidad a los ingresos de los empleados públicos frente a la dinámica económica actual.

El plan oficial no solo alcanza a empleados públicos reconocidos como agentes de planta permanente y no permanente, sino que extiende beneficios a sectores específicos como el sistema nacional de salud y organismos de formación técnica, garantizando una actualización uniforme de las retribuciones mensuales.

El cronograma de aumento salarial para empleados públicos hasta mayo 2026

El Poder Ejecutivo definió un esquema de incrementos escalonados que se aplicarán sobre la base de las remuneraciones vigentes al mes anterior. Según el texto oficial, el aumento salarial para los empleados públicos se distribuirá de la siguiente manera:

Enero 2026 (retroactivo): 2,50%

(retroactivo): 2,50% Febrero 2026 (retroactivo): 2,20%

(retroactivo): 2,20% Marzo 2026 : 2,00%

: 2,00% Abril 2026 : 1,70%

: 1,70% Mayo 2026: 1,50%

Este sendero de ajustes mensuales se complementa con una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000 que se liquidará de forma única en mayo 2026. Esta percepción, destinada a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General, funciona como un refuerzo para compensar el diferencial acumulado durante el periodo paritario.

Empleados públicos: nuevos montos para residentes nacionales y profesionales de salud en abril 2026

La normativa también impacta de manera directa en los residentes nacionales que prestan servicio en establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. El nuevo cuadro de remuneraciones máximas establece que un jefe de residentes percibirá un haber de $1.473.717 en enero 2026, escalando hasta los $1.585.814 en mayo 2026.

Para los residentes de primer año, los ingresos base se fijaron en $1.117.549 para el inicio del año, alcanzando los $1.202.555 hacia el final del esquema previsto. Asimismo, se actualizaron las asignaciones de becas, reforzando la estructura de ingresos de quienes se encuentran en etapa de formación profesional dentro del sistema público de salud.

Aumento salarial para empleados públicos: actualizaciones para bibliotecarios, docentes del ISER y personal del ENACOM

A través del decreto complementario 208/2026, el Gobierno nacional hizo efectiva la suba para sectores específicos del escalafón docente y administrativo. Los bibliotecarios de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el personal del ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) verán reflejados los ajustes en sus haberes de abril y mayo 2026.

En el caso del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución para el cargo de bedel se estableció en $111.212 en abril 2026 y $112.880 en mayo 2026. Por su parte, el valor de la hora cátedra para el personal docente de la administración central se actualizó a $8.143 (abril 2026) y $8.266 (mayo 2026), exceptuando a aquellos regidos por la Ley 17.409 o convenios marco específicos de educación.

Aumento salarial para empleados públicos: viáticos y adicionales por servicios en la Antártida

El reordenamiento de las escalas también alcanzó a conceptos operativos y de movilidad. Los valores de los viáticos para el personal del Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios fueron sustituidos por tablas actualizadas según los nuevos dictámenes técnicos.

Un punto destacado es el incremento en el adicional remuneratorio por servicios en la Antártida, el cual se fijó en $1.448.923 a partir de abril 2026 y ascenderá a $1.470.657 en mayo 2026. Este ajuste contempla tanto al personal civil como militar bajo el régimen de la Ley 23.547, reconociendo las condiciones particulares de la prestación de servicios en dicha jurisdicción.