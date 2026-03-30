Pensiones No Contributivas: cómo será la conversión automática y qué esperar en 2026

El Gobierno nacional, mediante la Secretaría Nacional de Discapacidad, oficializó el proceso de migración de las Pensiones No Contributivas (PNC) otorgadas antes de septiembre 2025. La medida, instrumentada bajo la Resolución 01/2026, busca adecuar las prestaciones por Invalidez Laboral (PNC-IL) al nuevo esquema de Discapacidad para Protección Social (PNC-PS).

Según la información oficial publicada en el Boletín Oficial días atrás, esta transición tiene como eje central la transparencia y la seguridad jurídica en la entrega de las Pensiones No Contributivas (PNC), permitiendo al organismo verificar el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento de manera sistémica.

Al ser una conversión de oficio, los beneficiarios no deben acudir a las sedes de ANSES ni de la ex ANDIS, ya que la trazabilidad administrativa se realizará mediante el cruce de datos registrales ya existentes en las bases de datos públicas.

Secretaría Nacional de Discapacidad: las etapas de la conversión de oficio para las Pensiones No Contributivas de ANSES

La implementación de la Resolución 01/2026 a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad se desarrollará de forma progresiva. El proceso de conversión de oficio implica que el sistema informático del organismo actualizará automáticamente el régimen de cada beneficiario, pasando del esquema de Invalidez Laboral al de Protección Social sin interrumpir la percepción del haber mensual.

Durante estas etapas, la autoridad de aplicación contrastará la información registral disponible para asegurar que las Pensiones No Contributivas se ajusten al marco normativo vigente, garantizando en todo momento la confidencialidad bajo los estándares de la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326).

Resolución 01/2026: garantía de cobro y notificaciones en las Pensiones No Contributivas de ANSES

Para llevar tranquilidad a los hogares, la Resolución 01/2026 establece explícitamente que los pagos de las Pensiones No Contributivas continuarán con normalidad durante todo el periodo de auditoría y traspaso. La Secretaría Nacional de Discapacidad aclaró que la conversión de oficio no requiere una solicitud expresa del titular.

Únicamente en aquellos casos donde el cruce de información arroje inconsistencias o se detecte la falta de datos esenciales, el organismo procederá a realizar una notificación formal a través de los canales oficiales (correo postal o Mi Argentina). Fuera de estos casos específicos, la adecuación es un trámite interno que busca fortalecer la eficiencia institucional y el uso responsable de los recursos destinados a la seguridad social en este 2026.

ANSES: seguridad jurídica en la conversión de oficio de las Pensiones No Contributivas

El nuevo enfoque que propone la Resolución 01/2026 responde a la necesidad de otorgar mayor previsibilidad a las Pensiones No Contributivas. La Secretaría Nacional de Discapacidad subrayó que la conversión de oficio busca garantizar que cada prestación esté debidamente encuadrada administrativamente, protegiendo tanto al beneficiario legítimo como al erario público.

Mediante este relevamiento técnico, se asegura que las pensiones por Invalidez Laboral se integren formalmente al régimen de Protección Social bajo criterios de razonabilidad, eliminando riesgos de discrecionalidad y asegurando que la información tratada por el personal interviniente cuente con los máximos niveles de auditoría y registro exigidos por el Estado Nacional.