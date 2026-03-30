Bono de $70.000 para jubilados: ¿Cuánto cobro en total en abril 2026 con el aumento de ANSES?

El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un nuevo bono extraordinario de $70.000. El refuerzo, instrumentado a través del Decreto 213/2026, tiene un objetivo claro: ponerle un piso a la caída del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados antes de que comience el cronograma de abril.

La ANSES confirmó que el extra se liquidará por titular y llegará a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Los grupos alcanzados son:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima.

que cobran la mínima. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más. Regímenes especiales y ex-cajas transferidas a la Nación.

Los nuevos montos: ¿Cuánto vas a tener depositado?

Con el dato de la inflación de marzo en el 2,9%, los haberes se ajustaron y, sumados al bono, dejarán las escalas de cobro de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: El haber sube a $380.286. Al sumar el bono, el total de bolsillo será de $450.286 .

El haber sube a $380.286. Al sumar el bono, el total de bolsillo será de . Pensión Universal (PUAM): Percibirán un total de $378.314 (haber de $304.243 + bono).

Percibirán un total de (haber de $304.243 + bono). PNC por Invalidez y Vejez: El monto final con el refuerzo incluido escala a $340.289 .

El monto final con el refuerzo incluido escala a . Madres de 7 hijos: Al ser equivalente a una mínima, el depósito final será de $454.359.

Si cobrás un poquito más de la mínima, recibís un «proporcional» del bono hasta llegar al tope de $450.286. Nadie que esté en los rangos bajos cobrará menos de esa cifra.

Lo que tenés que saber sobre el pago del bono de $70.000 este abril 2026 en Anses

Es importante recordar que este dinero tiene carácter no remunerativo. ¿Qué significa esto? Que el bono llega «limpio»: no tiene descuentos de obra social ni de ningún otro tipo, pero tampoco cuenta para el cálculo del aguinaldo o futuras subas.

La ANSES será la encargada de depositar el dinero automáticamente en la misma cuenta y fecha en la que percibís tu haber mensual, según la terminación de tu DNI. No hace falta realizar ningún trámite extra ni anotarse en ninguna lista para recibirlo.