Bono de $70.000 para jubilados: ¿Cuánto cobro en total en abril 2026 con el aumento de ANSES?
La medida salió publicada hoy en el Boletín Oficial. El refuerzo busca que jubilados y pensionados no pierdan contra la inflación. Repasá cuánto cobrás y cuándo se deposita este abril 2026.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un nuevo bono extraordinario de $70.000. El refuerzo, instrumentado a través del Decreto 213/2026, tiene un objetivo claro: ponerle un piso a la caída del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados antes de que comience el cronograma de abril.
La ANSES confirmó que el extra se liquidará por titular y llegará a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Los grupos alcanzados son:
- Jubilados y pensionados que cobran la mínima.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.
- Regímenes especiales y ex-cajas transferidas a la Nación.
Los nuevos montos: ¿Cuánto vas a tener depositado?
Con el dato de la inflación de marzo en el 2,9%, los haberes se ajustaron y, sumados al bono, dejarán las escalas de cobro de la siguiente manera:
- Jubilación Mínima: El haber sube a $380.286. Al sumar el bono, el total de bolsillo será de $450.286.
- Pensión Universal (PUAM): Percibirán un total de $378.314 (haber de $304.243 + bono).
- PNC por Invalidez y Vejez: El monto final con el refuerzo incluido escala a $340.289.
- Madres de 7 hijos: Al ser equivalente a una mínima, el depósito final será de $454.359.
Si cobrás un poquito más de la mínima, recibís un «proporcional» del bono hasta llegar al tope de $450.286. Nadie que esté en los rangos bajos cobrará menos de esa cifra.
Lo que tenés que saber sobre el pago del bono de $70.000 este abril 2026 en Anses
Es importante recordar que este dinero tiene carácter no remunerativo. ¿Qué significa esto? Que el bono llega «limpio»: no tiene descuentos de obra social ni de ningún otro tipo, pero tampoco cuenta para el cálculo del aguinaldo o futuras subas.
La ANSES será la encargada de depositar el dinero automáticamente en la misma cuenta y fecha en la que percibís tu haber mensual, según la terminación de tu DNI. No hace falta realizar ningún trámite extra ni anotarse en ninguna lista para recibirlo.
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