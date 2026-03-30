Becas Progresar 2026: requisitos y fechas claves para asegurar tu inscripción

El Gobierno nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell, puso en marcha la primera convocatoria del año para las Becas Progresar 2026. La medida, plasmada en la Resolución 172/2026, introduce cambios significativos en el reglamento, extendiendo la ayuda económica por doce meses para quienes ingresen en este primer llamado.

A diferencia de ciclos anteriores, el esquema de Becas Progresar 2026 exige una validación de datos constante a través de plataformas oficiales como ANSES y Mi Argentina. Con el objetivo de garantizar la transparencia, el Ministerio de Capital Humano estableció que el beneficio estará sujeto a un estricto control de regularidad y situación socioeconómica, fijando el límite de ingresos del grupo familiar en tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

ANSES: fechas y plazos de la convocatoria a las Becas Progresar 2026

La Resolución 172/2026 establece un calendario diferenciado para la convocatoria a las Becas Progresar, lo que obliga a los estudiantes a prestar especial atención al cierre de cada ventana de inscripción. Según el cronograma oficial de la Secretaría de Educación, los periodos para postularse son:

Educación Obligatoria : del 27 de marzo al 24 de abril 2026.

: del 27 de marzo al 24 de abril 2026. Educación Superior y Enfermería : del 6 al 30 de abril 2026.

: del 6 al 30 de abril 2026. Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre 2026.

Es vital completar el formulario dentro de estos plazos, ya que la Resolución 172/2026 determina que quienes se inscriban en esta primera instancia percibirán la beca por un año completo, mientras que los seleccionados en la segunda convocatoria solo tendrán cobertura por seis meses.

Inscripción paso a paso: requisitos para las Becas Progresar 2026

Para iniciar la inscripción paso a paso bajo los lineamientos de la Resolución 172/2026, el aspirante debe validar primero su identidad en la plataforma Becas Progresar. Los requisitos varían según la línea, pero mantienen ejes comunes:

Edad: entre 16 y 24 años para el nivel obligatorio; hasta 30 años para educación superior (con excepciones para hogares monoparentales o pueblos originarios). Ingresos: el grupo familiar no debe superar los 3 SMVM (no se cuentan pensiones por discapacidad). Regularidad: ser alumno regular de una institución estatal o privada adherida (como en el caso de enfermería bajo PRONAFE).

El proceso de inscripción paso a paso culmina con la carga de datos en Mi Argentina, donde se debe informar cualquier cambio laboral o de domicilio en un plazo máximo de 30 días, bajo riesgo de perder la prestación.

Convocatoria a las Becas Progresar: obligaciones y control de datos según la Resolución 172/2026

La convocatoria a las Becas Progresar en este 2026 no es solo una ayuda económica de $35.000, sino un compromiso de trayectoria educativa. La Resolución 172/2026 impone la obligatoriedad de informar cambios académicos y patrimoniales mediante los canales oficiales de la Secretaría de Educación. En el caso de la línea de Formación Profesional, los cursos deben estar validados por el INET para ser considerados estratégicos.

El Ministerio de Capital Humano busca, mediante esta convocatoria a las Becas Progresar, que los recursos se orienten a estudiantes que mantengan su presencialidad y cumplan con los trayectos formativos, permitiendo renovaciones de hasta cuatro años en el nivel obligatorio y dos cursos por ciclo lectivo en formación profesional.