Aumento y bono para empleadas domésticas: así quedan las escalas en septiembre 2025
En septiembre 2025 habrá un aumento y bono para las empleadas domésticas. Así se acordó en la última reunión paritaria del sector. Los detalles en esta nota.
En septiembre 2025 rige un nuevo aumento para las empleadas domésticas. Se trata de un incremento para las remuneraciones horarias y mensuales del personal que realiza tareas domésticas. Para el sector también se acordó el pago de un bono. Acá te dejamos todos los detalles.
Aumento y bono para empleadas domésticas en septiembre 2025
La actualización salarial para las empleadas domésticas se repartió en tramos, por lo que los sueldos del personal tuvieron una suba del 3,5% en junio 2025. A partir de ese mes el aumento es del 3% repartido para el trimestre julio —septiembre.
Las subas son remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre 2025, con montos diferenciados según la carga horaria semanal.
Empleadas domésticas en septiembre 2025: los montos del bono según carga horaria
Además del aumento salarial del 1%, las empleadas domésticas recibirán, en septiembre 2025, un bono determinado por la carga horaria:
- Personal con más de 16 horas semanales: 9500 pesos
- Personal con 12 y 16 horas semanales: 6000 pesos
- Personal con hasta 12 horas semanales: 4000 pesos
Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en septiembre 2025
Con el aumento acordado, la escala salarial de las empleadas domésticas en septiembre 2025 queda de la siguiente manera:
- Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes
- Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes
