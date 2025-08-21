Aumento y bono para empleadas domésticas: así quedan las escalas en septiembre 2025

En septiembre 2025 rige un nuevo aumento para las empleadas domésticas. Se trata de un incremento para las remuneraciones horarias y mensuales del personal que realiza tareas domésticas. Para el sector también se acordó el pago de un bono. Acá te dejamos todos los detalles.

Aumento y bono para empleadas domésticas en septiembre 2025

La actualización salarial para las empleadas domésticas se repartió en tramos, por lo que los sueldos del personal tuvieron una suba del 3,5% en junio 2025. A partir de ese mes el aumento es del 3% repartido para el trimestre julio —septiembre.

Las subas son remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre 2025, con montos diferenciados según la carga horaria semanal.

Empleadas domésticas en septiembre 2025: los montos del bono según carga horaria

Además del aumento salarial del 1%, las empleadas domésticas recibirán, en septiembre 2025, un bono determinado por la carga horaria:

Personal con más de 16 horas semanales: 9500 pesos

Personal con 12 y 16 horas semanales: 6000 pesos

Personal con hasta 12 horas semanales: 4000 pesos

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en septiembre 2025

Con el aumento acordado, la escala salarial de las empleadas domésticas en septiembre 2025 queda de la siguiente manera: