Empleadas domésticas: por qué algunas trabajadoras cobrarán un 30% más en septiembre 2025

Los sueldos de las empleadas domésticas vendrán con novedades en septiembre 2025. No solo se aplica el aumento paritario acordado, sino que también habrá un bono que debe liquidarse junto con el salario. Paralelamente, habrá trabajadoras que tendrán un sueldo más alto que otras a igual servicio por una razón puntual. Acá te dejamos los detalles.

Las empleadas domésticas que cobran 30% más en septiembre 2025

En septiembre 2025, aquellas empleadas domésticas que están un 30% arriba del resto en su salario es porque viven y trabajan en las denominadas zonas desfavorables comprendidas por las siguientes regiones del país.

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La actualización salarial para las empleadas domésticas se reparte en tramos, por lo que los sueldos del personal tuvieron una suba del 3,5% sobre la remuneración de enero, cuando se aplicó el último incremento, y del 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre 2025.

Empleadas domésticas: las cargas sociales ya se pueden pagar con débito automático

Días atrás, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social por parte de empleadores de empleadas domésticas. La implementación permite que el empleador no gestione el pago mes a mes, sino que con una única gestión de adhesión, el pago se debite en forma automática. Para adherir, se debe: