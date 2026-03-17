Banco Patagonia lanza en San Antonio Oeste su ciclo 2026 para el sector productivo

Con el objetivo de acercar herramientas crediticias y de desarrollo al sector privado, el Banco Patagonia dará inicio a la edición 2026 de su ciclo «Acompañando a quienes hacen». La primera jornada se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo a las 17 horas en el Salón de los Intendentes, ubicado en la calle Brown 286 de la ciudad de San Antonio Oeste.

El evento de apertura estará dirigido a clientes y referentes del sector productivo local, y contará con la presencia del intendente de la ciudad portuaria, Adrián Casadei, junto a funcionarios de su gabinete.

Agenda económica y opciones de financiamiento

El cronograma de la jornada comenzará con una disertación a cargo de Nicolás Caputo, economista jefe del Banco Patagonia, quien brindará un análisis actualizado sobre la situación macroeconómica a nivel nacional e internacional.

Posteriormente, los equipos de las áreas de Negocios con Personas, Pymes y Sector Público de la entidad bancaria presentarán las diferentes líneas de productos y beneficios diseñados para potenciar la actividad de la región. El encuentro tiene como premisa dar a conocer las opciones concretas que los rionegrinos tienen a disposición para hacer crecer sus proyectos.

Articulación con el Estado y próximos destinos

Una de las claves del encuentro será el trabajo mancomunado entre el sector privado y los organismos provinciales. La jornada incluirá las exposiciones de Lautaro Martínez, titular del Fondo de Garantías de Carácter Público (FogaRio), y de Sergio Iglesias, responsable de la Agencia de Desarrollo Económico Rionegrino (ADERN). Tras las disertaciones, se abrirá un espacio de intercambio para que los asistentes puedan despejar dudas operativas directamente con los representantes de las tres organizaciones.

Luego de esta primera presentación en la zona atlántica, el programa del banco continuará su recorrido territorial a lo largo del año para llegar a los distintos polos productivos. El calendario oficial prevé trasladar este formato de encuentros hacia las ciudades de San Carlos de Bariloche, Los Menucos, Choele Choel, Villa Regina, General Roca, Cipolletti y Viedma, consolidando así el alcance provincial de la iniciativa.