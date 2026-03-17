Nuevos montos de ANSES: ¿cuánto cobrarán jubilados y pensionados en abril 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definidos los montos que percibirán los jubilados y pensionados a partir de abril 2026. En cumplimiento con la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los ingresos mensualmente con dos meses de rezago, el incremento se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que INDEC situó en un 2,9%.

Este ajuste de jubilaciones y pensiones que paga ANSES busca mitigar el impacto de la suba de precios que, en lo que va del año, ya acumula un 5,9%. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno mantendrá además el esquema de bonos extraordinarios, lo que garantiza un nuevo piso de ingresos para los beneficiarios de la mínima.

Jubilados y pensionados ANSES | Nuevos montos: ¿a cuánto llega la jubilación mínima en abril 2026?

A partir de abril 2026, el haber básico del sistema previsional experimentará un salto nominal que lo posiciona por encima de los $380.000. Sin embargo, el dato clave para el bolsillo es la suma final que incluye el refuerzo económico.

El esquema para la jubilación mínima en abril 2026 queda conformado así:

Haber base (con 2,9% de aumento): $380.319,31.

(con 2,9% de aumento): $380.319,31. Bono extraordinario : $70.000.

: $70.000. Total garantizado: $450.319,31.

Es importante recordar que, para quienes perciben haberes superiores a la mínima pero por debajo de los $450.319, ANSES liquidará un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra, evitando que el escalonamiento de la pirámide afecte a los ingresos medios.

Jubilados y pensionados ANSES | Escalas actualizadas: PUAM, PNC y haberes máximos

El incremento del 2,9% de ANSES se aplica de forma transversal a todo el universo de prestaciones de la seguridad social. Los valores confirmados para las distintas categorías en abril 2026 son:

Prestación Haber Base Con Bono ($70.000) Jubilación Máxima $2.559.188,81 $2.559.188,81 PUAM (Adulto Mayor) $304.255,44 $374.255,44 PNC (Invalidez y Vejez) $266.223,52 $336.223,52 PNC (Madres de 7 hijos) $380.319,31 $450.319,31

Este ajuste también servirá como base para el cálculo de las asignaciones familiares y otras prestaciones vinculadas, cuyos montos finales serán informados por el organismo en los próximos días.

Jubilados y pensionados ANSES | Fórmula de movilidad: el desfasaje de dos meses

El sistema de actualización mensual atado a la inflación funciona con una ventana de dos meses de retraso. Esto significa que el aumento de abril 2026 compensa la inflación de febrero, mientras que el de mayo hará lo propio con el dato de marzo.

Este mecanismo, aunque busca que los ingresos acompañen la evolución de los precios, genera que en meses de aceleración inflacionaria el poder de compra sufra una tensión temporal. Por esta razón, el mantenimiento del bono de $70.000 se ha vuelto una pieza estructural del presupuesto previsional, funcionando como un «amortiguador» indispensable para que los haberes más bajos no queden rezagados frente a la canasta básica.