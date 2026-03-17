El Gobierno confirmó el fin de Volver al Trabajo: qué era y a quiénes alcanzaba el exPotenciar Trabajo

El Ministerio de Capital Humano anunció que el programa Volver al Trabajo dejará de funcionar en las próximas semanas, con el 9 de abril como fecha límite para el pago de la última asignación a sus beneficiarios. La medida marca el cierre de una de las principales políticas sociales orientadas a la inserción laboral activa tras la reconfiguración del esquema heredado de Potenciar Trabajo.

Adiós a Volver al Trabajo: cómo funcionaba el programa

Volver al Trabajo había sido creado como reemplazo directo de Potenciar Trabajo para la población en edad laboral, específicamente personas de entre 18 y 59 años. Su eje no era solo la asistencia económica —que alcanzaba los $78.000 mensuales—, sino la mejora de la empleabilidad a través de herramientas concretas de formación y acceso al trabajo.

El programa formaba parte de una división más amplia del antiguo esquema social: mientras Volver al Trabajo se enfocaba en quienes podían insertarse en el mercado laboral, la línea Acompañamiento Social quedó destinada a mayores de 60 años.

En términos operativos, Volver al Trabajo combinaba distintas instancias: capacitación en competencias sociolaborales, prácticas en ámbitos reales de trabajo y apoyo para el desarrollo de emprendimientos productivos, tanto individuales como asociativos. El objetivo declarado era lograr una inserción laboral “real”, es decir, sostenida en el tiempo y por fuera de la asistencia estatal directa.

Hasta marzo de este año, el programa alcanzaba a más de 900 mil personas en todo el país, lo que lo convertía en una de las políticas de empleo más extendidas. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano definió su finalización y avanzará con una reconversión del esquema: desde mayo, los beneficiarios podrán acceder a vouchers para capacitación laboral certificada, mientras que los pagos directos dejarán de existir.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello informaron que los titulares del programa ya fueron notificados a través de correo electrónico y la aplicación Mi Argentina, y que quienes deseen continuar su formación podrán hacerlo mediante los nuevos mecanismos.