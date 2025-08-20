Boleto Estudiantil: cómo revalidar el beneficio en Neuquén, qué requisitos piden y hasta cuándo hay tiempo

El ministerio de Desarrollo Humano informó que unos 2.000 estudiantes terciarios y universitarios aún deben realizar el trámite de revalidación del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). El beneficio ya es utilizado por más de 3.000 jóvenes en la provincia.

El plazo para completar la revalidación vence el 31 de agosto y el trámite se realiza a través del sitio web economianqn.gob.ar, donde los estudiantes deben cargar el certificado de alumno regular actualizado.

El documento debe llevar sello y firma de la institución educativa, o bien contar con código QR o de validación. De no cumplir con esos requisitos, la solicitud no será aprobada.

Actualmente, el BENG cuenta con 3.373 beneficiarios de los niveles terciario y universitario que utilizan el boleto gratuito para trasladarse hasta sus instituciones educativas dentro de la provincia, siempre que la distancia no supere los 250 kilómetros.

Nuevas inscripciones

El beneficio puede solicitarse durante todo el año. Para inscribirse, los estudiantes deben ingresar al sitio economianqn.gob.ar/beng y cargar:

Foto del DNI (anverso y dorso).

Certificado de domicilio particular.

Certificado de alumno regular actualizado, con constancia de asistencia y datos de la institución.

Además, se encuentra disponible el correo electrónico beng@haciendanqn.gob.ar para consultas, como en el caso de extravío de la tarjeta.