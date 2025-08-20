Nieve y viento blanco en la cordillera de Neuquén y Río Negro, con alerta el jueves

En etos últimos días de agosto, la nieve volverá a la cordillera de Neuquén y Río Negro. Hay un área bajo alerta este jueves. Hay expectativas que las nevadas puedan generar una ayuda a los centros de esquí de la región. Qué indica el pronostico de la AIC para lo que resta de la semana.

Nieve en Bariloche y San Martín de los Andes, viento blanco en el norte de Neuquén

En San Martín de los Andes hay pronosticas nevadas débiles el día y noche de hoy. De igual forma el jueves, con temperaturas de -6° por la noche. Para el viernes se espera una jornada con lluvias y caída de nieve leve hacia la noche, informó la AIC.

En Bariloche, este miércoles hay nevadas débiles y una máxima que se espera no supere los 4°C. Para el jueves 21 de agosto, se espera una jornada con lluvias débiles y dispersas en el día. Y que haya inestabilidad por la noche. Con días muy fríos y registros que alcancen los -7°C en el final de la semana.

En Chos Malal, se espera para el jueves viento blanco en el día y nevadas por la noche. La caída de nieve seguirá el viernes.

Las zonas con alerta por nieve en Neuquén este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó el detalle de las zonas con advertencia por nieve, este jueves en Neuquén:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: al advertencia es para la tarde y noche del jueves

«Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó la alerta del organismo nacional