Proponen cambios en el huso horario de Argentina: ¿Cómo se aplicaría?

Durante los últimos días, a partir de un proyecto en Diputados, se ha hablado sobre la posibilidad de modificar el huso horario de Argentina. Conocé acá el impacto de la medida y cómo se llevaría a cabo.

Proponen cambiar el huso horario de Argentina: ¿Cómo se aplicaría?

Una de las noticias que revolucionó a la sociedad en los últimos días es que se busca modificar el huso horario de Argentina. Esta iniciativa, tal su nombre lo indica, propone cambiar el huso horario del país, fijándolo en en el -04 GMT. Esta medida obligaría a atrasar una hora el reloj en todo el territorio argentino.

El retorno a este huso horario es considerado una solución al «desfasaje histórico» que genera gastos adicionales ante la suba permanente de los precios energéticos. Uno de los argumentos es que Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde, y esto provoca varios inconvenientes.

Actualmente, el argumento central de esta postura es el aumento del costo de la energía, que se elevó estrepitosamente tras la guerra en Ucrania y los permanentes conflictos en Medio Oriente.

Esta propuesta, llevada a Diputados, significaría una posibilidad de coordinar los horarios con los demás países que conforman el Mercosur. Se propone que los estados vecinos acuerden modificaciones similares para facilitar las operaciones bancarias, el transporte internacional y el comercio.

Proponen cambiar el huso horario de Argentina: ¿Cuáles son las razones de la posible modificación?

Uno de los objetivos de la modificación es alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. Este cambio significaría un regreso al huso horario tradicional de Argentina, que hasta 1969 fue de esta forma.

Además, desde el punto de vista científico, el cambio ayudaría al mejor aprovechamiento de la luz solar en la mañana y reduciría el uso de la iluminación por medio de luz artificial en la tarde.