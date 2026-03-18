ANSES abril 2026: detalles del bono de $70.000 y cómo impacta en las jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se encamina a completar el esquema de pagos para abril 2026 bajo una premisa de continuidad. Tras la confirmación del ajuste por movilidad del 2,9% —basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero—, la gran incógnita giraba en torno a la permanencia del refuerzo económico.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 que paga ANSES, consolidándolo como una pieza estructural para evitar que los haberes más bajos queden rezagados frente a una inflación que acumuló un 5,9% en el primer bimestre del año. De esta manera, el sistema previsional busca amortiguar el impacto del costo de vida en los sectores de mayor vulnerabilidad.

Bono ANSES | Jubilación mínima: cuánto dinero se acreditará en mano en abril 2026

El haber mínimo experimentará un incremento nominal que lo sitúa en los $380.319,31. Sin embargo, la cifra que realmente impacta en la planificación de los hogares es la que incluye el bono de refuerzo, que no sufre descuentos de obra social por su carácter no remunerativo.

El desglose del cobro para la categoría mínima será:

Haber con movilidad (2,9%): $380.319,31

(2,9%): $380.319,31 Bono extra de refuerzo : $70.000,00

: $70.000,00 Total a percibir: $450.319,31

Este piso salarial funciona también como referencia para el pago proporcional: aquellos jubilados que perciban un haber superior a la mínima, pero inferior al tope de $450.319, recibirán un monto extra equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese techo de ingresos.

Bono ANSES de abril 2026 | Continuidad del refuerzo: una herramienta clave contra la inflación

La decisión de sostener el bono de $70.000, aun sin haberlo integrado formalmente al haber básico, responde a la necesidad técnica de la actual fórmula de movilidad. Al funcionar con un rezago de dos meses, el aumento de abril 2026 compensa la suba de precios de febrero, dejando una «ventana» de exposición frente a la inflación de marzo.

El refuerzo extraordinario actúa, en la práctica, como un seguro de ingresos para las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos beneficiarios también verán reflejado el bono en sus fechas de cobro de abril 2026.

Para el Gobierno, esta estrategia permite focalizar el gasto público en la base de la pirámide previsional, mientras se aguarda por una estabilización más profunda de los precios minoristas que permita, en el futuro, rediscutir la estructura de los haberes sin depender de decretos mensuales.