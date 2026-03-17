Créditos ANSES 2026: ¿cómo operarían los préstamos de hasta $1,5 millones?

El Congreso de la Nación podría discutir un proyecto de ley que propone el regreso de los Créditos ANSES, una herramienta clave para la inclusión financiera de los sectores con menor acceso al sistema bancario. La propuesta, que surge para cubrir el bache dejado por el Decreto 421/2025, plantea un giro conceptual: el objetivo primordial no es estimular el consumo discrecional, sino ofrecer una vía de desendeudamiento formal.

Con un tope inicial de $1,5 millones, el programa de Créditos ANSES apunta a que más de diez millones de personas puedan reestructurar sus obligaciones financieras bajo condiciones más previsibles, sustituyendo los préstamos informales de tasas usurarias por un sistema de cuotas con descuento directo de los haberes.

Créditos ANSES 2026: ¿Cómo funcionaría el sistema de pago directo a acreedores?

La gran novedad de este proyecto radica en su arquitectura operativa. Para evitar que los fondos se desvíen hacia otros fines, ANSES no depositaría el efectivo en la cuenta del titular. En cambio, el organismo actuaría como un agente de cancelación directa: el solicitante registraría sus deudas (tarjetas de crédito, financieras o préstamos registrados) a través de Mi ANSES, y el Estado transferiría el monto directamente a la entidad acreedora.

Este mecanismo 100% digital busca:

Eliminar intermediarios : el trámite se realizaría de forma autónoma, sin gestores.

: el trámite se realizaría de forma autónoma, sin gestores. Garantizar la transparencia : se prevén auditorías automáticas y cruces de información con el Banco Central (BCRA) para verificar que la deuda declarada sea real y quede efectivamente cancelada.

: se prevén auditorías automáticas y cruces de información con el para verificar que la deuda declarada sea real y quede efectivamente cancelada. Seguridad financiera: evita que el beneficiario deba retirar efectivo, reduciendo riesgos de robos o estafas.

Créditos ANSES 2026 | Alcance y condiciones: quiénes pueden solicitar el crédito

El proyecto de ley define un universo de beneficiarios que abarca a la mayoría de las prestaciones que liquida el organismo. Si la iniciativa obtiene sanción, los grupos habilitados serían:

Jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos.

con ingresos bajos. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y personal de casas particulares .

. Monotributistas de las categorías A a la D.

En cuanto a las condiciones financieras, la tasa se fijaría bajo el esquema TAMAR más diez puntos porcentuales, manteniéndose por debajo del costo promedio del mercado comercial. Además, se establece un «candado» de protección: la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del beneficiario, asegurando que el pago del crédito no comprometa la subsistencia diaria.

Créditos ANSES 2026 | Plazos y vigencia: ¿Cuándo estarían disponibles los préstamos?

Pese a la expectativa generada, la implementación no será inmediata. El proyecto debe transitar el debate en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Los impulsores de la norma estiman que, de lograrse los consensos políticos necesarios sobre el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el programa podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026.

Hasta que la ley no sea promulgada y reglamentada, los créditos actuales permanecen suspendidos. No obstante, la actualización automática del tope de $1,5 millones según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil asegura que, al momento de su lanzamiento, el poder de compra del préstamo no se haya licuado frente a la inflación acumulada.