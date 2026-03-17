Volver al Trabajo: pasos para verificar tu estado y qué hacer si recibiste la baja

Volver al Trabajo: guía paso a paso para saber si seguís en el programa o te dieron de baja.-

La transición del programa Volver al Trabajo hacia un modelo de vouchers ha generado una ola de consultas: ante la baja masiva de 900.000 beneficios prevista para abril 2026, el Gobierno nacional habilitó canales específicos para que cada titular pueda conocer su situación particular.

Es fundamental recordar que la baja de Volver al Trabajo no implica necesariamente la exclusión del sistema de asistencia, sino el fin de la transferencia monetaria automática tal como se conocía hasta hoy. A continuación, te detallamos el procedimiento oficial para chequear tu estado en menos de dos minutos.

Volver al Trabajo: cómo consultar tu estado desde la App Mi Argentina

La aplicación Mi Argentina es el canal primario de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Es allí donde están llegando las notificaciones personalizadas.

Ingreso : entrá a la app con tu CUIL y contraseña.

: entrá a la app con tu CUIL y contraseña. Sección Mensajes : dirigite a la campana de notificaciones o al apartado de «Mis Mensajes«.

: dirigite a la campana de notificaciones o al apartado de «Mis Mensajes«. Buscá el aviso : si fuiste alcanzado por la medida, verás un comunicado titulado «Actualización de Programa Volver al Trabajo«. Allí se te informará la fecha de la última acreditación de los $78.000.

: si fuiste alcanzado por la medida, verás un comunicado titulado «Actualización de Programa Volver al Trabajo«. Allí se te informará la fecha de la última acreditación de los $78.000. Botón de Acción: en el mismo mensaje debería aparecer un enlace o botón para «Manifestar interés en capacitación«, que es el primer paso para acceder al sistema de vouchers.

Volver al Trabajo: consultá por CUIL en el Portal Empleo

Si no tenés acceso a la app o no recibiste el mensaje, la segunda vía oficial es el Portal Empleo, que es la plataforma técnica donde se gestiona el programa Volver al Trabajo.

Ingresá a www.portalempleo.gob.ar.

Colocá tu número de CUIL en el recuadro de consulta de programas.

Estado «Activo» : significa que aún formás parte del padrón y podrías ser transferido al programa de Acompañamiento Social (si cumplís los requisitos de vulnerabilidad extrema).

: significa que aún formás parte del padrón y podrías ser transferido al programa de Acompañamiento Social (si cumplís los requisitos de vulnerabilidad extrema). Estado «Finalizado/En Transición»: indica que tu beneficio de $78.000 termina en abril 2026 y estás habilitado para el nuevo esquema de vouchers.

Volver al Trabajo | Qué hacer si te dieron de baja: el registro para los vouchers

Si confirmás que tu plan finaliza, el siguiente paso es no perder la oportunidad de la capacitación. Según el Ministerio de Capital Humano, el proceso de inscripción será el siguiente:

Actualización de datos : deberás validar tus datos de contacto (mail y teléfono) en el Portal Empleo .

: deberás validar tus datos de contacto (mail y teléfono) en el . Carga de perfil : tendrás que completar un breve formulario sobre tus intereses laborales y nivel de estudios alcanzado.

: tendrás que completar un breve formulario sobre tus intereses laborales y nivel de estudios alcanzado. Elección de curso: una vez que se habilite la cartilla de vouchers en abril 2026, podrás elegir la institución y el curso que prefieras según la oferta disponible en tu provincia.

Importante: recordá que si pertenecés al grupo de Acompañamiento Social (mayores de 50 años o madres con más de 3 hijos), no recibirás la baja y tu cobro continuará de forma habitual sin necesidad de realizar estos pasos.