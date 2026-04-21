Bono ANSES para jubilados: quiénes cobran el refuerzo de $70.000 y quiénes quedan excluidos en abril 2026

Bono de ANSES para jubilados: quiénes cobran el refuerzo de $70.000 y quiénes quedan excluidos en abril 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante el Decreto 213/2026 la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para fortalecer los ingresos del sector pasivo. En este abril 2026, las prestaciones recibieron además un incremento del 2,90% por movilidad, lo que elevó la jubilación mínima a $380.319,31.

Sin embargo, el bono de ANSES no se aplica de forma universal: su objetivo es garantizar un piso de ingresos, por lo que el organismo previsional segmenta el pago según el monto total que percibe cada beneficiario.

Esta medida busca equilibrar el poder adquisitivo de quienes cobran las escalas más bajas del sistema previsional, incluyendo a las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

ANSES abril 2026: montos finales de jubilaciones y pensiones con el bono

Para quienes perciben el haber mínimo, ANSES deposita el refuerzo de manera automática junto con el haber mensual. El esquema de cobro para este grupo, sumando el bono de ANSES, queda conformado de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31.

: $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.255,44 + $70.000 = $374.255,44.

: $304.255,44 + $70.000 = $374.255,44. PNC Invalidez y Vejez : $266.223,52 + $70.000 = $336.223,52.

: $266.223,52 + $70.000 = $336.223,52. PNC Madres de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000 = $450.319,31.

Según aclara ANSES, en los casos donde el jubilado percibe más de una mínima pero menos de $450.319,31, se le acreditará un proporcional del bono de ANSES hasta completar esa cifra límite.

ANSES: ¿Quiénes no cobran el bono en abril 2026?

Existen grupos específicos que, según la normativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social, no percibirán el refuerzo económico en este calendario de abril 2026. El bono de ANSES no alcanza a:

Haberes superiores : aquellos jubilados y pensionados que ya perciben un ingreso mensual superior a $450.319,31.

: aquellos que ya perciben un ingreso mensual superior a $450.319,31. Doble beneficio : titulares que cobran jubilación y pensión al mismo tiempo, si la suma de ambos beneficios excede el tope mencionado.

: titulares que cobran al mismo tiempo, si la suma de ambos beneficios excede el tope mencionado. Regímenes especiales: beneficiarios de pensiones de privilegio o sistemas específicos que superen el límite de ingresos fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Para verificar si se cuenta con el beneficio, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y consultar el detalle de su recibo de haberes, donde el bono de ANSES figura bajo el concepto de «Refuerzo Previsional».