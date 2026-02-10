Calendario ANSES: quiénes cobran este martes 10 de febrero 2026 con bono y aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 10 de febrero 2026 con el esquema de pagos del segundo mes del año. Tras el arranque de ayer, miles de beneficiarios verán impactado en sus cuentas el incremento del 2,85% junto al refuerzo de $70.000.

En una jornada marcada por la alta demanda en cajeros automáticos, ANSES, el organismo previsional, busca agilizar los depósitos para quienes perciben los haberes mínimos y las asignaciones familiares, antes de que el calendario sufra una breve interrupción por el calendario administrativo de febrero 2026.

DNI terminado en 1: los grupos que cobran este martes 10 de febrero 2026 según el calendario ANSES

De acuerdo con el cronograma oficial de ANSES, este martes 10 de febrero 2026 es el turno de los documentos finalizados en 1. Este grupo incluye tanto a los beneficiarios de planes sociales como a los jubilados que no superan el haber mínimo.

Los pagos habilitados para hoy son:

Jubilados y pensionados (Haberes mínimos): DNI terminados en 1. Cabe recordar que este grupo percibe hoy el total de $429.254,35 (básico + bono).

(Haberes mínimos): DNI terminados en 1. Cabe recordar que este grupo percibe hoy el total de $429.254,35 (básico + bono). Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar : DNI terminados en 1. El monto por hijo escaló este mes a $129.096.

(AUH) y : DNI terminados en 1. El monto por hijo escaló este mes a $129.096. Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos finalizados en 2 y 3.

(PNC): Documentos finalizados en 2 y 3. Asignación por Embarazo (AUE): Comienza hoy el pago para DNI terminados en 0.

Calendario ANSES febrero 2026: el «piso» de $429.000 y el impacto del nuevo aumento

La actualización por movilidad de febrero 2026 ha generado un nuevo escenario para el bolsillo de los adultos mayores. Con la jubilación mínima fijada en $359.254,35, el bono de $70.000 se vuelve una pieza fundamental para que ningún beneficiario quede por debajo de los $429.254.

Este «techo de la mínima» también rige para las pensiones por invalidez y vejez, aunque con montos proporcionales. Para quienes cobran por encima de ese valor, el sistema de ANSES liquida un suplemento proporcional, asegurando que el escalonamiento de haberes sea equitativo. Los analistas recomiendan consultar el recibo de sueldo a través de mi ANSES para verificar el desglose del aumento y la integración del refuerzo antes de asistir a la sucursal bancaria.

Alerta por feriados febrero 2026: ¿cómo sigue el calendario de pagos ANSES?

Es vital que los beneficiarios tomen nota del cronograma de esta semana, ya que la planificación financiera será clave. Tras los pagos de este martes, ANSES continuará con los DNI terminados en 2 y 3 entre el miércoles y el jueves.

Sin embargo, el calendario entrará en una pausa debido al cronograma de feriados de mediados de mes, retomando la actividad recién el miércoles 18 de febrero 2026. Aquellos que necesiten retirar efectivo o realizar trámites presenciales deben considerar que las oficinas y los bancos operarán con normalidad solo hasta este viernes 13, retomando la atención la semana siguiente para completar el pago a los documentos finalizados del 5 al 9.