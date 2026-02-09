Todo sobre los Créditos Previsionales del Banco Nación para jubilados y pensionados

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene activa su línea de financiamiento con los Créditos «Nación Previsional», una herramienta clave para quienes buscan liquidez con destino libre y una de las tasas más competitivas del mercado.

Con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 45%, el programa de Créditos de Banco Nación permite a los adultos mayores obtener desde un monto mínimo de $100.000 hasta un máximo de $50.000.000, siempre sujeto a la capacidad de pago del solicitante. El sistema está diseñado para que la cuota mensual no asfixie el bolsillo, estableciendo un tope de afectación que no puede superar el 35% de los ingresos netos mensuales.

Cabe destacar que, si bien el alcance es amplio para jubilados y pensionados, la entidad aclara que esta línea específica no incluye a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) asistenciales o graciables, incluso si las mismas son liquidadas por ANSES.

Créditos Banco Nación para jubilados y pensionados: cómo gestionar tu préstamo preaprobado desde la app BNA+

La gran ventaja de este esquema es la velocidad de respuesta y la posibilidad de realizar el trámite de manera 100% online, sin necesidad de acercarse a una sucursal. El proceso se simplifica a través de la billetera digital del banco siguiendo estos pasos:

Ingreso: acceder a la sección «Tu Banco» dentro de la aplicación BNA+. Solicitud: seleccionar la opción «Préstamos» y pulsar el icono «+». Configuración: elegir la línea de preferencia e indicar el importe deseado, el destino y la cantidad de cuotas (hasta 36 o 72 meses según el caso). Validación: confirmar los datos personales y, tras la aprobación, el dinero se acredita directamente en la cuenta.

Condiciones y costos en créditos Banco Nación para jubilados y pensionados: tasa fija y sistema de amortización

Para brindar previsibilidad a los usuarios, el Banco Nación utiliza el sistema francés de amortización, donde las cuotas son mensuales, iguales y consecutivas. Dependiendo de la modalidad elegida, el cobro puede realizarse mediante débito directo en la caja de ahorros o a través del aplicativo de descuento obligatorio de ANSES sobre el recibo de haberes.

En términos de costos, el Costo Financiero Total (CFT) se posiciona en un 70,32% (TEA), una cifra que incluye capital, intereses e IVA, y que se mantiene estable durante todo el período del crédito gracias a la tasa fija. El préstamo se otorga a sola firma y se instrumenta mediante un pagaré, facilitando el acceso a quienes ya forman parte de la cartera de clientes de la institución.