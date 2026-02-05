Créditos ANSES: ¿cómo consultar las fechas de pago en febrero 2026?

El organismo previsional mantiene activo el sistema de monitoreo para quienes poseen Créditos ANSES vigentes, permitiendo que cada titular tenga un control exhaustivo sobre su endeudamiento en febrero 2026.

Para las familias que perciben asignaciones, es fundamental conocer el cronograma de descuentos mensuales por el Crédito ANSES, ya que el sistema realiza el débito automático directamente sobre el haber mensual antes de que este sea depositado en la cuenta bancaria. De esta manera, el monto que el beneficiario ve reflejado en su cajero ya contempla la deducción de la cuota pactada.

Cómo consultar las cuotas pendientes y el saldo del Crédito ANSES en febrero 2026

Para obtener el detalle preciso del Crédito ANSES, los titulares deben realizar la gestión de forma digital, sin necesidad de acercarse a una oficina física. El proceso se realiza íntegramente a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del portal, se debe navegar hasta la sección “Créditos ANSES”. Allí, el sistema despliega una solapa específica para verificar los préstamos actuales. En este apartado se puede visualizar:

El monto total solicitado originalmente.

La cantidad de cuotas abonadas y las que restan por pagar.

El valor exacto del descuento mensual.

La opción de descargar el contrato original para verificar las condiciones de tasa y plazo.

Calendario de pagos febrero 2026: ¿Cuándo se debita la cuota del Crédito ANSES?

El descuento de la cuota del crédito ANSES se produce de manera simultánea con el pago de la prestación. Para febrero de 2026, el calendario de cobro de las asignaciones (y por ende, el momento en que se verá reflejado el descuento) sigue el orden del último número del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

lunes 9 de febrero. DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

martes 10 de febrero. DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

miércoles 11 de febrero. DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

jueves 12 de febrero. DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

viernes 13 de febrero. (Feriados de Carnaval: 16 y 17 de febrero)

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

miércoles 18 de febrero. DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero.

jueves 19 de febrero. DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero.

viernes 20 de febrero. DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero.

lunes 23 de febrero. DNI terminados en 9: martes 24 de febrero.

Créditos ANSES: qué significa «Mora» y «Normal» en el resumen de cuotas

Es vital que los beneficiarios mantengan la CBU actualizada y fondos suficientes en caso de depósitos extra, ya que el sistema identifica el estado de cada pago. Cuando el descuento se realiza sin inconvenientes, la cuota figura con la leyenda “Normal”.

Sin embargo, si por algún motivo el débito automático no puede completarse, la operación pasará al estado de “Mora”. En este escenario, el sistema intentará compensar la deuda el mes siguiente, descontando la cuota adeudada junto con los intereses punitorios acumulados, además de la cuota correspondiente al mes en curso.

Para evitar cargos adicionales, ANSES recomienda revisar periódicamente el estado de situación crediticia y asegurar que la cuenta bancaria asociada sea la correcta.