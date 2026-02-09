Empleadas domésticas: cuánto deben cobrar en febrero 2026 y qué cambios trae la nueva normativa

El calendario de pagos de febrero 2026 para las empleadas domésticas arranca con definiciones importantes. A pesar de la expectativa por una nueva convocatoria a paritarias, el sector se rige bajo la Resolución 3/2025, manteniendo las escalas salariales del mes anterior.

Sin embargo, existe un cambio clave en la liquidación de los sueldos de empleadas domésticas: el bono extraordinario que se venía pagando por separado ya está plenamente integrado al haber básico, lo que modifica la lectura de los recibos de sueldo y el cálculo de adicionales.

Escalas vigentes para empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes en febrero 2026

Para quienes deben liquidar sueldos este mes, los valores mínimos obligatorios no han sufrido variaciones respecto a enero. El foco sigue puesto en la categoría de «Tareas Generales», que es la que concentra a la mayor parte del personal.

De acuerdo a la normativa de ARCA (ex AFIP), los montos quedan de la siguiente manera en febrero 2026:

Personal para tareas generales (con retiro):

$3.250,10 por hora.

$398.722,14 mensuales.

Personal para tareas generales (sin retiro):

$3.494,25 por hora.

$441.806,54 mensuales.

Es fundamental recordar que estos valores son el piso legal. Cualquier acuerdo por encima de estas cifras es válido, pero nunca se podrá pagar menos de lo estipulado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El impacto del bono en febrero 2026: ¿por qué cambió el recibo de sueldo de las empleadas domésticas?

Uno de los puntos que genera más dudas entre empleadores y trabajadores es la desaparición del ítem «Bono Extraordinario». Según lo dispuesto oficialmente, los montos de refuerzo entregados a finales de 2025 ($6.000, $9.000 o $14.000 según la carga horaria) ya fueron absorbidos por el salario básico.

Esto significa que el empleador ya no debe realizar un pago aparte, sino que el básico de febrero 2026 ya contempla ese incremento. Esta unificación simplifica la carga en el sistema de ARCA, pero requiere atención al momento de verificar que el monto final depositado coincida con la escala actualizada.

Sueldo empleadas domésticas febrero 2026: registro obligatorio en ARCA y nuevos controles

La formalización sigue siendo la prioridad del Gobierno. La registración en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA) es obligatoria desde la primera hora de trabajo, sin importar si la modalidad es por hora o mensualizada.

Para cumplir con el trámite, el empleador debe ingresar con Clave Fiscal, cargar el CUIL del trabajador y detallar las condiciones laborales. La digitalización del recibo de sueldo a través de esta plataforma es la única garantía legal ante posibles reclamos y asegura que el personal acceda a la cobertura de ART y aportes jubilatorios.