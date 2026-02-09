ANSES inicia pagos este lunes 9 de febrero 2026: montos y beneficiarios del bono incluido

Llegó el día esperado. Este lunes 9 de febrero 2026, ANSES inicia formalmente el calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año, aplicando el incremento del 2,85% basado en el índice de inflación.

La gran noticia de ANSES para los beneficiarios es la confirmación del monto total para quienes perciben la mínima: sumando el bono de $70.000, el ingreso garantizado asciende a $429.254,35. Desde hoy, los depósitos se realizan de manera escalonada según la terminación del DNI, priorizando a las jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y asignaciones familiares.

Calendario ANSES. Nuevos montos de febrero 2026: Jubilados, AUH y Pensiones

Con la actualización aplicada, el esquema de haberes de ANSES se reconfigura para intentar mitigar el impacto inflacionario. Es fundamental que cada beneficiario identifique su categoría para saber exactamente cuánto verá reflejado en su home banking:

Jubilación Mínima : $359.254,35 + bono de $70.000 = $429.254,35.

: $359.254,35 + bono de $70.000 = $429.254,35. Jubilación Máxima : se ubica en los $2.358.940,75.

: se ubica en los $2.358.940,75. Asignación Universal por Hijo (AUH) : el valor por cada menor sube a $129.096 (mientras que por discapacidad llega a $420.354).

: el valor por cada menor sube a $129.096 (mientras que por discapacidad llega a $420.354). PUAM y PNC: la Pensión Universal para el Adulto Mayor se fija en $357.403,48 (con refuerzo), y las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez en $321.478,05.

Calendario ANSES. Cronograma de hoy: ¿quiénes pasan por el cajero este lunes 9 de febrero 2026?

ANSES, el organismo que conduce el calendario de pagos, ha definido que hoy lunes sea la jornada de apertura para varios grupos clave. Si tu DNI termina en los números detallados a continuación, tus fondos ya están disponibles:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima: DNI terminados en 0. Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminados en 0. Pensiones No Contributivas (PNC): Documentos finalizados en 0 y 1.

Es importante recordar que, debido al feriado de carnaval a mediados de mes, el calendario sufrirá un salto entre el 13 y el 18 de febrero 2026, por lo que se recomienda planificar los retiros de efectivo con antelación.

Bono ANSES de $70.000: ¿quiénes lo cobran y quiénes reciben un proporcional?

El refuerzo económico de $70.000 no es exclusivo para quienes cobran la mínima pura. El objetivo del Gobierno es que ningún jubilado o pensionado perciba menos de $429.254,35.

Por lo tanto, aquellos beneficiarios que tengan un haber apenas superior a la mínima, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar dicho piso. Por ejemplo, si un jubilado cobra $380.000 de básico, se le depositará un complemento para equiparar el monto final de los que menos ganan.

Este pago se realiza de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales en las oficinas de ANSES.