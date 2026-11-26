El verano parece adelantarse en la Argentina. Un período de calor intenso se instalará en gran parte del país, con temperaturas que superarán los 35 grados y que podrían acercarse a los 40 en algunas provincias durante los próximos días.

Según explicó el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, los modelos de pronóstico coinciden en que el momento de mayor intensidad térmica se registrará entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre.

En tanto, La Nación advirtió que el escenario estará acompañado por tormentas aisladas en algunas regiones y fuertes vientos en el extremo sur del país.

Por qué aumentarán tanto las temperaturas durante los próximos días

La presencia de un sistema de altas presiones favorecerá la estabilidad atmosférica, reducirá la formación de nubes en el centro del país y permitirá un calentamiento progresivo de la superficie.

La combinación de varias jornadas soleadas y escasas precipitaciones dará lugar a uno de los períodos más calurosos de lo que va de la primavera.

Sin embargo, el ingreso de aire húmedo desde el océano Atlántico moderará parcialmente las temperaturas en Buenos Aires y el Litoral.

Las seis provincias que podrían rozar los 40 grados

Los sectores que presentan mayores probabilidades de registrar temperaturas de entre 37 y 40 grados son:

Este de Salta.

Tucumán.

Santiago del Estero.

Catamarca.

La Rioja.

San Juan.

En Córdoba, Rosario y Buenos Aires se esperan máximas de entre 34 y 36 grados, con posibles picos de 37. En la Costa Atlántica bonaerense, los registros podrían oscilar entre los 30 y 34 grados.

Calor intenso en Río Negro y Neuquén: qué anticipa el pronóstico

La Pampa y el norte de la Patagonia también estarán entre las regiones donde más se sentirá el ascenso térmico, con temperaturas que podrían superar los 37 grados hacia el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional publicado por Diario RÍO NEGRO, este jueves ya se anticipan condiciones propias del verano:

General Roca y Neuquén: máximas de 34 grados.

máximas de 34 grados. Bariloche y Villa La Angostura: hasta 26 grados.

hasta 26 grados. Viedma y San Antonio Oeste: máximas de 32 grados, con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.

El escenario contrasta con lo que sucede en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fuertes vientos con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora durante este jueves.

Cuándo podrían regresar las tormentas

El calor no estará acompañado de condiciones estables en todo el territorio nacional.

Entre el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre aumentarán las probabilidades de tormentas en Mendoza, San Luis, La Pampa y el sur de Buenos Aires.

En algunos sectores del norte y el oeste argentino también podrían desarrollarse tormentas de masa de aire, fenómenos impulsados por el calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera.

Calor intenso y ola de calor: cuál es la diferencia

Aunque las temperaturas previstas serán elevadas, no necesariamente se tratará de una ola de calor.

Para que un fenómeno sea considerado de esa manera, las temperaturas máximas y mínimas deben alcanzar o superar determinados umbrales propios de cada localidad durante al menos tres días consecutivos.

Ante el escenario previsto, se recomienda aumentar el consumo de agua, evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura y prestar especial atención a las actualizaciones y alertas meteorológicas oficiales.