Luego de un debate parlamentario maratónico e intenso, el oficialismo obtuvo otro triunfo tras conseguir la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que establece el superávit fiscal como eje principal y proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1.847,60 hacia diciembre de 2027, fue aprobada en general tras reunir 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

Para lograr el resultado, fue clave el acompañamiento de los bloques aliados y los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas. Sin embargo, el tratamiento en particular dejó un revés para el Gobierno en el capítulo destinado al financiamiento universitario.

Diputados: el debate por el Presupuesto 2027

El proyecto original enviado por el Gobierno asignaba partidas superiores a los $7,3 billones para las casas de altos estudios nacionales, mientras que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un piso de $11 billones para garantizar su funcionamiento. Durante la sesión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acercó una propuesta para sumar $1,5 billones adicionales al monto previsto, pero desde el CIN solicitaron a los bloques parlamentarios rechazar la oferta por considerarla insuficiente respecto de lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con lo consignado por Infobae, pasadas las 3 de la madrugada se rechazó el Capítulo II del dictamen oficial y se sometió a votación un texto alternativo impulsado por la oposición que fija las partidas universitarias en $11 billones. Esta modificación obtuvo 138 votos positivos contra 109 negativos, contando con el respaldo de espacios que habitualmente acompañan al oficialismo, tales como Provincias Unidas (integrado por representantes de Córdoba y Santa Fe), el MID, Elijo Catamarca y Argentina Federal, además de legisladores como Diógenes González, Mariano Campero, Álvaro González y Karina Banfi.

Con este resultado, el incremento presupuestario quedó incorporado en el texto girado al Senado, donde el oficialismo buscará negociar nuevas modificaciones antes de evaluar una eventual instancia de veto parcial.

Además del revés en el área educativa, los bloques opositores lograron imponerse en la votación del Capítulo IV. Allí no solo se evitó una reducción de recursos para organismos como el INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET, sino que se aprobó un incremento en sus partidas equivalente al 0,35% de la tasa estadística aplicada a las importaciones. Por el contrario, en el debate sobre el régimen de discapacidad, el oficialismo logró ratificar su redacción original gracias al acompañamiento de Provincias Unidas y Argentina Federal, desestimando el reclamo de sectores del peronismo que exigían incorporar de forma explícita las partidas de cobertura en el articulado en lugar de depender de reasignaciones de la Jurisdicción 91 a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Para alcanzar los consensos necesarios que permitieron la aprobación general de la norma, el Ejecutivo accedió a diversas incorporaciones y modificaciones durante el tratamiento legislativo. Entre ellas se cuentan el sostenimiento de la actualización por inflación para las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), la prórroga hasta 2032 del régimen de promoción del autopartismo -negociada con el PRO junto con compromisos políticos sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y autorizaciones de crédito ante la CAF-, la asignación de $50 mil millones para pasos fronterizos, $500 millones adicionales para la conservación de bosques nativos y una autorización de endeudamiento por 90 millones de dólares destinada a obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta.

Durante el cierre de las exposiciones en el recinto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que el texto proyecta recursos consolidados por $219,3 billones frente a gastos totales por $216 billones, lo que arroja un superávit financiero estimado del 0,2%. Por su parte, desde los distintos sectores de la oposición cuestionaron tanto la viabilidad de las metas macroeconómicas como la distribución de los recursos entre las distintas áreas del Estado, dejando planteadas las diferencias que continuarán discutiéndose cuando el expediente inicie su tratamiento en la Cámara alta.