ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Carnaval cambia el calendario Anses: cómo quedan los pagos a jubilados y pensionados en febrero 2026

El feriado extralargo de Carnaval obligó a la Anses a modificar el cronograma de pagos de febrero 2026. Los detalles en esta nota. 

Redacción

Por Redacción

Jubilados y pensionados de Anses.

Jubilados y pensionados de Anses.

El fin de semana extralargo de Carnaval modificará el cronograma de pagos de la Anses para febrero de 2026 y obligó al organismo previsional a reorganizar las fechas de cobro de jubilados y pensionados para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

Carnaval cambia el calendario Anses de febrero 2026

Con los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero, no habrá atención bancaria durante esas jornadas, por lo que el calendario se dividió en dos tramos: uno previo a los feriados y otro posterior. De esta manera, los pagos comenzarán el lunes 9 de febrero, se interrumpirán el fin de semana largo y se retomarán a partir del miércoles 18.

Además del reordenamiento por el Carnaval, febrero llega con novedades para los beneficiarios: las prestaciones tendrán un aumento del 2,85 % y se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas.

Desde la Anses explicaron que esta reorganización busca garantizar que todos los beneficiarios puedan cobrar en tiempo y forma, a pesar de la interrupción de la actividad bancaria durante el fin de semana largo. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Así, el feriado de Carnaval no solo impactará en el movimiento turístico, sino también en la agenda de pagos previsionales, adelantando el inicio del cronograma y postergando algunas fechas clave para después del fin de semana largo.


Temas

Anses

Carnaval

Feriados

Jubilados y Pensionados

El fin de semana extralargo de Carnaval modificará el cronograma de pagos de la Anses para febrero de 2026 y obligó al organismo previsional a reorganizar las fechas de cobro de jubilados y pensionados para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios