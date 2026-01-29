Carnaval cambia el calendario Anses: cómo quedan los pagos a jubilados y pensionados en febrero 2026
El feriado extralargo de Carnaval obligó a la Anses a modificar el cronograma de pagos de febrero 2026. Los detalles en esta nota.
El fin de semana extralargo de Carnaval modificará el cronograma de pagos de la Anses para febrero de 2026 y obligó al organismo previsional a reorganizar las fechas de cobro de jubilados y pensionados para evitar demoras en la acreditación de los haberes.
Carnaval cambia el calendario Anses de febrero 2026
Con los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero, no habrá atención bancaria durante esas jornadas, por lo que el calendario se dividió en dos tramos: uno previo a los feriados y otro posterior. De esta manera, los pagos comenzarán el lunes 9 de febrero, se interrumpirán el fin de semana largo y se retomarán a partir del miércoles 18.
Además del reordenamiento por el Carnaval, febrero llega con novedades para los beneficiarios: las prestaciones tendrán un aumento del 2,85 % y se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas.
Desde la Anses explicaron que esta reorganización busca garantizar que todos los beneficiarios puedan cobrar en tiempo y forma, a pesar de la interrupción de la actividad bancaria durante el fin de semana largo. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
Así, el feriado de Carnaval no solo impactará en el movimiento turístico, sino también en la agenda de pagos previsionales, adelantando el inicio del cronograma y postergando algunas fechas clave para después del fin de semana largo.
