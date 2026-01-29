Asignaciones ANSES febrero 2026: aumento y nuevo calendario de pagos para beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el cronograma de pagos de febrero 2026, marcado por la actualización automática de haberes bajo la Resolución 23/2026. En un mes particular debido a los feriados nacionales de Carnaval, el organismo previsional reordenó el calendario para garantizar que la operatoria bancaria no sufra demoras.

El incremento de ANSES para febrero 2026, que responde a la fórmula de movilidad vigente según la inflación de diciembre último, impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714.

ANSES | AUH y Tarjeta Alimentar: montos actualizados por hijo en febrero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) experimenta un ajuste en febrero 2026, alcanzando un valor total de $129.070 por cada hijo. Es importante recordar que ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio ($103.256), mientras que el 20% restante se acumula para el cobro anual tras la entrega de la Libreta AUH.

En paralelo, los titulares de AUH recibirán el depósito de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026, cuyos montos mensuales son:

Familias con un hijo : $52.250.

: $52.250. Familias con dos hijos : $81.936.

: $81.936. Familias con tres hijos o más: $108.062.

ANSES: ¿Por qué cambió el calendario de pagos de asignaciones en febrero 2026?

El reordenamiento de las fechas de cobro en febrero 2026 responde exclusivamente a los feriados de Carnaval, una medida adoptada por ANSES para evitar cuellos de botella en los bancos y asegurar que los haberes se acrediten con normalidad.

Los beneficiarios que perciben haberes por encima del mínimo son quienes verán los mayores desplazamientos hacia el cierre del mes. Para verificar el día exacto de cobro según la terminación del DNI, los usuarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aumento ANSES en febrero 2026: ¿De cuánto es la suba de jubilaciones y quiénes reciben el bono?

De acuerdo con el Decreto 274/24, el aumento para este mes es del 2,8%. Junto con este ajuste, se confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los sectores con ingresos mínimos, el cual se acredita de forma automática sin gestiones previas.

Los montos finales para febrero 2026 quedan conformados de la siguiente manera: