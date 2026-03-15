Cerró un paso froterizo entre Neuquén y Chile por fuerte temporal de lluvias y viento en la cordillera este domingo

La situación en la zona cordillerana de Neuquén pasó de ser inestable a crítica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja el alerta por lluvias para la región de alta montaña.

Este anunció obligó a que las autoridades de pasos fronterisos tomarán la decisión de cerrar el cruce de Neuquén a Chile en uno de sus complejos. Diario RÍO NEGRO te cuenta los detalles.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se tomó la decisión de cerrar el Paso Internacional Pino Hachado de forma indefinida por lo que resta de la jornada este domingo 15 de marzo. A diferencia del resto de la provincia, la cordillera está siendo azotada por un sistema frontal estacionario que genera condiciones de peligro extremo para la conducción.

Los datos del temporal en Pino Hachado: las condiciones meteorológicas en pleno temporal de lluvia y viento

El pronóstico para la zona del paso fronterizo muestra números alarmantes para este domingo:

La probabilidad de precipitaciones es del 70% al 100% durante toda la tarde y noche. Se espera que el agua caiga de forma torrencial, saturando la calzada rápidamente. En cuanto a la temperatura máxima apenas llegará a los 10°C, pero el factor más peligroso son las ráfagas, que se mantienen constantes entre los 70 y 78 km/h.

La combinación de la intensidad de la lluvia con las ráfagas del sector oeste hace que la visibilidad en los sectores más altos sea prácticamente nula.

Comunicado de Vialidad: «Intransitable»

El aviso de las 14:25 hs fue tajante: el paso queda cerrado debido a la calzada mojada por lluvia intensa y la inestabilidad climática.

Las autoridades piden a los transportistas y viajeros particulares no intentar subir hacia la zona de aduana, ya que el riesgo de despiste o quedar varado es muy alto.