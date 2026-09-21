Bariloche en primavera: descuentos, actividades 2×1 y entrada gratis para menores de 12 años en Cerro Otto

La promoción “Primavera en Teleférico Cerro Otto” estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2026.

La primavera llega a Bariloche con una propuesta para volver a mirar la ciudad desde las alturas. Desde este 21 de septiembre y hasta el 21 de diciembre de 2026, el Teleférico Cerro Otto pone en marcha su promoción especial “Primavera en Teleférico Cerro Otto”, con tarifas diferenciales y descuentos pensados tanto para residentes como para turistas.

La propuesta permite disfrutar durante toda la estación de una de las excursiones más emblemáticas de la ciudad, combinando el ascenso a la cumbre con actividades recreativas, gastronomía, arte y distintas opciones para pasar el día.

Entre los principales beneficios de la promoción se encuentra un 50% de descuento en el valor de la entrada para el segundo pasajero adulto. A eso se suma un beneficio especialmente pensado para las familias: los menores de 12 años ingresan de manera gratuita.

Las actividades recreativas también forman parte de la promoción. Trineos, raquetas, tirolesa y escalada cuentan con una propuesta 2×1 en pases.

Hay una aclaración importante para quienes tengan pensado disfrutar de las actividades de invierno: los trineos y las caminatas con raquetas estarán disponibles únicamente mientras el estado y la disponibilidad de nieve en la cumbre lo permitan.

La propuesta también alcanza a la gastronomía. La Confitería Giratoria ofrece un 15% de descuento para quienes abonen en efectivo o mediante código QR.

Una cumbre para quedarse un rato más

El viaje en teleférico es apenas una parte de la experiencia. Una vez en la cumbre, el complejo propone distintas alternativas para recorrer, jugar, comer y disfrutar de una de las panorámicas más características de Bariloche.

Entre ellas se encuentra la Confitería Giratoria, reconocida por su propuesta gastronómica y por la posibilidad de contemplar el paisaje en una panorámica de 360 grados. El salón completa una vuelta entera en apenas 20 minutos, mientras las vistas del entorno cambian de manera constante.

La propuesta se completa con un patio de comidas, un área de juegos para niños y la Galería de Arte, uno de los espacios particulares del complejo. Allí se encuentran réplicas exactas a escala humana de tres de las obras más importantes de Miguel Ángel Buonarroti: El David, La Piedad y El Moisés, todas con certificación de autenticidad del gobierno italiano.

Desde la cumbre del Cerro Otto se pueden disfrutar distintas panorámicas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La visita también incluye un puente colgante, una amplia terraza panorámica y varios decks, desde donde se puede apreciar la inmensidad del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Un colectivo gratuito desde el centro de Bariloche

Para quienes llegan a Bariloche y no cuentan con vehículo, el complejo ofrece además un servicio de traslado que facilita el acceso al teleférico.

Se trata de un servicio de bus totalmente gratuito, de ida y vuelta, que conecta el centro de San Carlos de Bariloche con la base del Teleférico Cerro Otto, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros.

Las unidades parten regularmente desde las paradas habilitadas en el centro de la ciudad: Mitre y Villegas, o San Martín e Independencia. De esta manera, los visitantes pueden trasladarse hasta el complejo y regresar al centro sin necesidad de utilizar un vehículo particular.

Las promociones estarán disponibles hasta el 21 de diciembre de 2026 inclusive, para todos los visitantes que abonen mediante los medios de pago adheridos en las boleterías del complejo.

Una excursión con un destino solidario

Detrás de la experiencia turística del Cerro Otto existe además un objetivo que excede al paseo y a las vistas de la montaña. La totalidad de las utilidades generadas por el complejo se destinan, a través de la Fundación Sara María Furman, a financiar obras de bien público, equipamiento médico y aportes continuos a instituciones vinculadas con la salud y la inclusión social.

Estos aportes alcanzan tanto a San Carlos de Bariloche como a distintos puntos del país, y forman parte del destino solidario de los recursos generados por el Teleférico Cerro Otto.

El ascenso al Cerro Otto se combina con propuestas gastronómicas, juegos para niños, terrazas, decks y actividades recreativas.

Horarios, tarifas y consultas

Para conocer los horarios de apertura, las salidas de los buses gratuitos, las tarifas y el estado del medio de elevación, se puede consultar las redes sociales oficiales del Teleférico Cerro Otto en Instagram, @telefericoottobariloche, o ingresar al sitio web oficial www.telefericobariloche.com.ar.

También es posible comunicarse telefónicamente al (0294) 444 1035 o realizar consultas por WhatsApp al +54 9 2944 622986.