Quini 6: salió el pozo histórico de La Revancha con más de $9.100 millones y hay nuevo multimillonario

El Quini 6 quebró todos los récords de la temporada, tras la concreción del sorteo número 3.409 en la noche del domingo 20 de septiembre 2026.

Administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el tradicional juego poceado de Quini 6 entregó la colosal cifra de $9.179 millones en la modalidad La Revancha, cuyo premio mayor quedó en manos de un afortunado que jugó su boleta en la localidad bonaerense de El Talar.

La jugada dominical completó su distribución millonaria con 17 ganadores en el Siempre Sale, al tiempo que las variantes Tradicional y La Segunda quedaron desiertas.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 20 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de la jornada dominical, para cada una de las modalidades en juego:

Tradicional Primer Sorteo: 01 – 06 – 09 – 25 – 30 – 33 (Vacante)

La Segunda del Quini: 02 – 06 – 07 – 12 – 18 – 44 (Vacante)

La Revancha: 05 – 07 – 12 – 20 – 24 – 31 ( Ganador con 6 aciertos: más de $9.179 millones )

) El Quini que Siempre Sale: 14 – 15 – 29 – 31 – 32 – 40 (17 ganadores)

En la variante «Siempre Sale«, un total de 17 participantes obtuvieron cinco aciertos sobre las bolillas extraídas, adjudicándose de manera compartida un pozo superior a los $500 millones (alrededor de $29,4 millones para cada boleta ganadora).

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 23 de septiembre 2026

Tras la histórica salida del pozo de La Revancha, la Lotería de Santa Fe reconfiguró los montos en juego e informó que para el sorteo número 3.410, previsto para el próximo miércoles 23 de septiembre 2026, se pondrá en juego un pozo acumulado estimado de $6.300 millones.

El atractivo principal se concentrará ahora en el Tradicional Primer Sorteo y La Segunda, que continúan vacantes.

Los apostadores pueden registrar sus jugadas de seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia de lotería oficial antes del cierre comercial del miércoles por la tarde.

El sorteo oficial se llevará a cabo a las 21:15, con transmisión en vivo para todo el país, a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales y la cuenta oficial de YouTube de la institución santafesina.