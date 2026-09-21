«Sos un llorón, como éste (Mbappé)»: Cuti Romero se cruzó con Bellingham después del clásico

Atlético de Madrid superó 2-1 a Real Madrid y como siempre ocurre en los clásicos de este calibre, las historias se multiplican después de los 90 minutos. Fue un duelo aaliente, apasionante, con entradas duras y también varios cruces dialécticos. En casi todos estuvo metido el inglés Jude Bellingham, que tuvo problemas con varios jugadores del Colchonero. Y uno de ellos, claro está, fue Cristian Cuti Romero.

Uno de los momentos más picantes se dio cuando el central de la Selección Argentina quedó cara a cara con talentoso volante de Inglaterra y el cordobés, aprovechando que Kylian Mbappé estaba en la zona, le dijo al Jude: “Sos un llorón como éste”, mientras señalaba al delantero francés.

Miguel Ángel Ortiz Arias le marca la cancha al defensor de la Selección Argentina y hay réplica. (AP)

«Orgullo, esfuerzo y mucho corazón»

En sus redes sociales, Cuti Romero, que a Atlético de Madrid en este último mercado de pases afirmó: “Orgullo, esfuerzo y mucho corazón de este equipó. Madrid es Rojiblanca. Aúpa Atleti siempre. Y que nadie quiera desviar la atención , merecidisimoooooo +3”.

El otro encontronazo del inglés se dio con Giuliano Simeone, a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando el Atlético ganaba 2-0. Bellingham cayó al piso y el hijo del Cholo apenas lo tocó con el pie. El inglés se levantó rápido, quedaron cara a cara y el argentino lo insultó de arriba a abajo. Sin dudas el volante quedó marcado por la derrota ante la Albiceleste tras la semi del Mundial 2026, con el recordado 2-1 gracias al golazo de Lautaro Martínez.