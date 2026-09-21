Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, presentó la justificación de sus bienes ante la Justicia por la causa de enriquecimiento ilícito

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes la contestación formal al requerimiento de justificación patrimonial exigido por la Justicia federal. En un escrito de 78 carillas la defensa técnica del exfuncionario sostuvo que no existe «enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación» respecto a la evolución de sus bienes entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La entrega del documento, al que accedieron varios medios, está firmada por el abogado Matías Ledesma y se concretó al filo del vencimiento de la prórroga concedida en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal Gerardo Pollicita ante el juzgado de Ariel Lijo.

Con este paso, la defensa busca despejar las 20 inconsistencias detectadas por los peritos contables, que señalaban diferencias por $43 millones y más de US$ 400.000.

La trastienda de Indio Cuá: hipoteca y contrapunto por las obras de Manuel Adorni en el country privado

Uno de los ejes centrales del escrito judicial aborda la adquisición y remodelación del inmueble en el barrio privado Indio Cuá. Frente a las sospechas por el origen de los fondos, la presentación detalló que la compra del lote 380, pactada en US$ 120.000, se saldó mediante dos vías de financiamiento:

Préstamo hipotecario: la obtención de US$ 100.000 mediante un mutuo con garantía sobre un departamento de la calle Asamblea.

la obtención de US$ 100.000 mediante un mutuo con garantía sobre un departamento de la calle Asamblea. Pago en efectivo: el desembolso del saldo restante de US$ 20.000 en billetes físicos que estaban «bajo la custodia de Bettina Angeletti», esposa del exfuncionario.

Respecto a las refacciones, la defensa rebatió de forma directa la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien había afirmado en sede judicial haber percibido US$ 245.000 en efectivo por los trabajos. Adorni sostuvo que el costo real de las obras ascendió a US$ 175.000, asegurando que los fondos salieron de su cuenta bancaria y provenían de ahorros legítimos.

«La suma de los rubros que Tabar mismo consignó en su primera planilla (‘mov. 380 final’) arroja US$ 285.929,00, y no los US$ 245.929,00 que el testigo declaró como costo total de la obra», remarcó la defensa en el documento presentado ante Comodoro Py, señalando además que más de quince ítems de los registros carecen de fecha.

Muebles en efectivo y el departamento de Caballito de Manuel Adorni

El descargo presentado por el exvocero presidencial también buscó responder a los cuestionamientos sobre la compra y equipamiento del departamento de la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito. La fiscalía había puesto bajo la lupa las transacciones en efectivo utilizadas para amoblar dicha propiedad y el origen de los fondos de la operación inmobiliaria.

Según la estrategia defensiva, la totalidad de los movimientos patrimoniales cuenta con la prueba documental, contable y técnica necesaria para ser validada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Tras la recepción de este descargo, el fiscal Pollicita deberá evaluar las pruebas aportadas para determinar si da por satisfecha la intimación o si, por el contrario, solicita al juez Lijo la citación a declaración indagatoria del exjefe de ministros.

Con información de Clarín e Infobae.