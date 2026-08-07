Escalas salariales de empleadas domésticas en agosto 2026: ¿qué cambios se esperan?

Tras completarse en julio el último tramo del acuerdo cuatrimestral fijado por la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la escala para empleadas domésticas en agosto 2026 se mantiene congelada y sin cambios respecto del período anterior.

Al no haberse oficializado aún una nueva convocatoria a la mesa paritaria para discutir el segundo semestre, los empleadores y las empleadas domésticas deben tomar como referencia obligatoria los valores vigentes desde el mes pasado.

En la Patagonia, este escenario exige mantener la atención sobre la liquidación de los adicionales por ley en el recibo digital de ARCA, garantizando que el piso legal cumpla con la protección del empleo registrado.

Escala de haberes: los sueldos de empleadas domésticas en agosto 2026

Al no haberse pactado nuevas actualizaciones, la grilla ratificada por la CNTCP en el marco de la Ley 26.844 establece las remuneraciones mínimas que rigen durante todo el mes.

Para las distintas categorías del servicio doméstico en agosto 2026, los valores base fijados a nivel nacional son los siguientes:

Personal para tareas generales (Limpieza) : el valor de la hora se mantiene en $3.733,72 con retiro y $3.996,45 sin retiro. Los salarios mensuales básicos quedan en $458.053,22 y $505.302,76 respectivamente.

: el valor de la hora se mantiene en $3.733,72 con retiro y $3.996,45 sin retiro. Los salarios mensuales básicos quedan en $458.053,22 y $505.302,76 respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : la hora con retiro cotiza en $3.996,45 y sin retiro en $4.435,86. El haber mensual de referencia es de $505.302,76 (con retiro) y $558.972,92 (sin retiro).

: la hora con retiro cotiza en $3.996,45 y sin retiro en $4.435,86. El haber mensual de referencia es de $505.302,76 (con retiro) y $558.972,92 (sin retiro). Caseros : para quienes residen en el lugar donde prestan servicios, la hora básica se ubica en $3.996,45 y el sueldo mensual mínimo en $505.302,76.

: para quienes residen en el lugar donde prestan servicios, la hora básica se ubica en $3.996,45 y el sueldo mensual mínimo en $505.302,76. Tareas específicas : la modalidad con retiro conserva el piso de $4.223,25 por hora ($517.006,43 al mes) y sin retiro asciende a $4.597,18 por hora ($571.426,17 al mes).

: la modalidad con retiro conserva el piso de $4.223,25 por hora ($517.006,43 al mes) y sin retiro asciende a $4.597,18 por hora ($571.426,17 al mes). Supervisores: la categoría jerárquica mantiene sus mínimos en $4.438,77 por hora con retiro ($553.725,91 mensual) y $4.829,13 sin retiro ($612.673,11 mensual).

Las autoridades recuerdan que estos montos representan un piso mínimo e irrenunciable, por lo que empleadores y empleados mantienen la potestad de acordar cifras superiores o aplicar incentivos por rendimiento bajo el esquema de salario dinámico.

Empleadas domésticas: adicionales obligatorios y la liquidación en Río Negro y Neuquén

Aunque los básicos nacionales no experimenten aumentos para el servicio doméstico en agosto 2026, los empleadores del sur argentino deben liquidar obligatoriamente los suplementos previstos por la legislación laboral sobre las escalas vigentes.

En Río Negro y Neuquén (así como en el resto de las provincias patagónicas y el partido de Patagones), se mantiene plenamente vigente el plus por zona desfavorable del 31%, el cual se calcula directamente sobre el haber básico de cada categoría.

Asimismo, corresponde adicionar un 1% por cada año de antigüedad acumulado en la relación laboral, contabilizado exclusivamente desde septiembre 2020 en adelante.

La correcta carga de estos conceptos en la plataforma oficial de ARCA es la única vía válida para resguardar las deducciones impositivas anuales del hogar, y asegurar la cobertura de la ART para el personal de casas particulares.