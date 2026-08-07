Calendario de Pensiones No Contributivas ANSES: fechas y nuevos montos para agosto 2026

En el marco de la organización del calendario previsional para agosto 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo público el esquema de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC).

A través de la Resolución 232/2026, ANSES hizo efectiva la aplicación del coeficiente de movilidad mensual —dispuesto por el Decreto 274/2024—, otorgando una actualización del 1,89% sobre los haberes de la seguridad social en función de la inflación con dos decimales de junio.

Pensiones No Contributivas: qué pasa con el bono extraordinario en agosto 2026

A esta readecuación de las escalas ordinarias se le suma la continuidad de la asistencia financiera mediante el bono extraordinario previsional de $70.000, un refuerzo que se abonará de manera unificada en las cuentas de los titulares desde el inicio de la segunda semana del mes.

Agosto 2026: calendario de pagos de Pensiones No Contributivas ANSES por DNI

La distribución de los fondos para las Pensiones No Contributivas se desplegará de forma concentrada, durante la segunda semana de agosto 2026.

ANSES agrupó dos terminaciones de documento por jornada, para agilizar las operaciones bancarias en todo el territorio nacional.

El cronograma confirmado para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) en agosto 2026 es el siguiente:

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 10 de agosto 2026.

lunes 10 de agosto 2026. DNI finalizados en 2 y 3: martes 11 de agosto 2026.

martes 11 de agosto 2026. DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto 2026.

miércoles 12 de agosto 2026. DNI finalizados en 6 y 7: jueves 13 de agosto 2026.

jueves 13 de agosto 2026. DNI finalizados en 8 y 9: viernes 14 de agosto 2026.

Por su parte, ANSES acreditará de forma directa las asignaciones familiares del sistema SUAF asociadas a este grupo de beneficiarios en una única fecha: el lunes 10 de agosto 2026, sin distinción de la terminación del documento.

Agosto 2026: montos de las Pensiones No Contributivas ANSES con el bono extraordinario de $70.000

Con la entrada en vigencia del ajuste por movilidad del 1,89%, las distintas líneas de las Pensiones No Contributivas percibirán un incremento en sus haberes puros.

No obstante, debido a que el adicional otorgado por el Poder Ejecutivo permanece congelado en la cifra nominal de $70.000, la mejora efectiva en el bolsillo de los asistidos resulta porcentualmente menor respecto del índice de inflación registrado.

Las escalas de cobro final que liquidará ANSES para agosto 2026 quedan configuradas de la siguiente manera:

PNC por Invalidez o Discapacidad : el haber base subirá a $293.843,15. Al sumarse el plus estatal de $70.000, la prestación totalizará un cobro de $363.843,15 de bolsillo.

: el haber base subirá a $293.843,15. Al sumarse el plus estatal de $70.000, la prestación totalizará un cobro de $363.843,15 de bolsillo. PNC por Vejez : percibirá la misma escala, fijando un básico de $293.843,15 y un ingreso consolidado de $363.843,15 con el refuerzo. Es importante recordar que este régimen no acepta nuevos inscriptos y fue reemplazado por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , la cual trepa a $335.820,74 base ($405.820,74 con el bono).

: percibirá la misma escala, fijando un básico de $293.843,15 y un ingreso consolidado de $363.843,15 con el refuerzo. Es importante recordar que este régimen no acepta nuevos inscriptos y fue reemplazado por la , la cual trepa a $335.820,74 base ($405.820,74 con el bono). PNC para Madres de Siete Hijos: al estar equiparada por ley al haber mínimo del SIPA, la asignación mensual ordinaria será de $419.775,93. Con la acreditación del bono, el total depositado ascenderá a $489.775,93. Adicionalmente, quienes tengan hijos a cargo de hasta 17 años o sin límite de edad en casos de discapacidad conservan la liquidación de la Tarjeta Alimentar.

Agosto 2026: cómo consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES

Para asegurar la previsibilidad, antes de concurrir a los cajeros automáticos o sucursales de cobro, el organismo previsional mantendrá disponibles las liquidaciones digitales en su sistema de autogestión.

A partir del lunes 10 de agosto 2026, los titulares de las Pensiones No Contributivas podrán consultar de forma remota el desglose de su liquidación. Para ello, deberán ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil oficial utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la pestaña «Mis Cobros«, los beneficiarios tendrán la posibilidad de auditar los importes exactos del haber ordinario, la asignación del bono por decreto y, si correspondiese, las deducciones aplicadas por préstamos o moratorias.