Clave de la Seguridad Social de Anses: cómo generarla y para qué sirve en noviembre 2025

La Anses, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recordó que la Clave de la Seguridad Social permite realizar trámites y consultas de manera fácil y segura tanto en la aplicación Mi Anses como a través de Atención Virtual desde cualquier computadora o celular, sin necesidad de acercarse a una oficina. Los detalles en esta nota.

Cómo generar la Clave de la Seguridad Social de Anses en noviembre 2025

Para generar la Clave de la Seguridad Social de Anses, los interesados deben ingresar en www.anses.gob.ar o en la app y seguir los siguientes pasos:

Ingresar al apartado Mi Anses y elegir Creá tu clave.

Colocar el número de CUIL, completar el campo N° de Trámite con los 11 dígitos que figuran en la última versión del DNI y responder las preguntas de verificación de identidad. En caso de no poder responder correctamente las preguntas de seguridad, deberá acercarse a las oficinas sin turno a finalizar el trámite.

Elegir una clave segura que pueda recordarse fácilmente, aceptar las políticas de seguridad y confirmar dicha clave.

Cuando el mensaje indique que la clave fue habilitada, ya podrá realizar trámites y consultas desde la computadora o celular.

El organismo explicó que esta clave es de nivel 2. Para crear una nivel 3 (que permite acceder a aplicaciones corporativas) se deberá concurrir sin turno a una oficina de Anses.

Cómo designar a un apoderado ante la Anses en noviembre 2025

La Anses recordó que los jubilados y pensionados pueden designar a un apoderado para tramitar o percibir su prestación en su nombre. Para ello, es necesario que sus datos y los de su grupo familiar estén registrados y actualizados en Mi Anses.

Luego de eso, se debe solicitar un turno y concurrir con DNI y la documentación correspondiente a la oficina más cercana al domicilio. Si el designado es un familiar, no es necesario el turno previo, explicó el organismo previsional.