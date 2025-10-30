La Anses y una recomendación para no perder beneficios en noviembre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus redes sociales oficiales, una serie de puntos por los cuales es crucial tener al día, para que sus usuarios no pierdan beneficios y continúen percibiendo los mismos. No son muchos, pero sí trascendentes los ítems a cumplir para seguir contando con ellos. Los detalles en esta nota.

La recomendación de Anses para noviembre 2025

Con la pregunta: “¿Por qué necesitás actualizar tus datos de contacto en Mi Anses?”, la institución argumentó las razones para realizar la gestión de los mismos y, antes de darlos a conocer, expuso: “Te recordamos que tener al día los datos de contacto en Mi Anses te permitirá recibir notificaciones sobre las prestaciones en forma directa”.

¿Cuáles son esos datos necesarios a actualizar? Los mismos son tres:

N.º de teléfono

N.º de celular

Correo electrónico

Dos son las razones principales que brindó el organismo sobre la importancia de la actualización:

Presentar digitalmente el certificado escolar y la Libreta AUH.

el certificado escolar y la Libreta AUH. Recibir vía email las novedades sobre los trámites o prestaciones.

Cómo y dónde se pueden actualizar los datos de la Anses para no perder beneficios

Los beneficiarios de las prestaciones de la Anses, pueden actualizar su información, al instante, ingresando a la página web oficial del Organismo Público Nacional, anses.gob.ar/datos o desde la aplicación Mi Anses.

“Para actualizar y verificar tus datos de contacto podés ingresar en Mi Anses desde la web, en la solapa Información Personal, opción Domicilio y datos de contacto. También podés hacerlo desde la app Mi Anses, en la opción – Modificar datos del menú desplegable”, reforzaron.

