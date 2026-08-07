ANSES implementa turnos flexibles: cómo agendar tu cita en la oficina más cercana

En el marco del proceso de modernización operativa y simplificación de trámites administrativos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) —organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano— oficializó un cambio clave en su sistema de atención al público.

A partir de la puesta en marcha de esta modalidad, los ciudadanos de todo el país tienen la posibilidad de seleccionar la oficina de ANSES de su preferencia para concretar sus gestiones presenciales, eliminando la exigencia previa de asistir únicamente a la sede correspondiente al domicilio registrado en el documento.

Esta flexibilidad busca dar respuesta a las dinámicas actuales de movilidad geográfica, motivos laborales, compromisos familiares o residencias temporales que muchas veces dificultaban el cumplimiento de los turnos presenciales.

Paso a paso: ¿cómo sacar un turno web en cualquier oficina de ANSES?

Para coordinar una cita presencial bajo este esquema descentralizado, ANSES habilitó una ruta de navegación dentro de su portal institucional que permite filtrar la atención por provincia o ubicación estratégica.

El procedimiento, paso a paso, para agendar la atención en una oficina de ANSES comprende las siguientes instancias:

Ingreso al sitio web: acceder a la plataforma oficial anses.gob.ar, ingresar a la sección «Trámites y servicios» y seleccionar la opción «Turnos«.

Selección del trámite: opción «Solicitar un turno» y elegir la prestación o gestión específica a realizar.

Identificación del titular: ingresar el número de CUIL de la persona interesada y presionar el botón «Continuar«.

Verificación de contacto: confirmar que el número de teléfono y la dirección de correo electrónico registrados se encuentren actualizados y seleccionar la función «Buscar por provincia«.

Confirmación de sede y horario: elegir la dependencia, el día y el horario más conveniente dentro del mapa de oficinas disponibles y validar el trámite según las indicaciones del sistema.

ANSES: ventajas de la libertad de elección de oficina y cómo cancelar citas en Mi ANSES

La flexibilización de las jurisdicciones territoriales dispuesta por ANSES responde a un plan estratégico, para equilibrar el flujo de usuarios en las Unidades de Atención Integral (UDAI).

Al permitir que cada persona elija la oficina de ANSES que le resulte más accesible —cerca de su puesto de trabajo o durante un viaje temporal—, el sistema optimiza su capacidad operativa, evita la saturación de las sedes con mayor densidad poblacional y reduce de forma sustancial los tiempos de espera en los mostradores de atención.

Por otro lado, desde el organismo recordaron la importancia de la responsabilidad ciudadana en la autogestión de citas.

En caso de que un titular no pueda concurrir a la reunión programada, ANSES permite consultar, reprogramar o cancelar los turnos reservados directamente a través de la plataforma digital Mi ANSES.

De esta manera, al liberar el turno no utilizado con anticipación, esa vacante vuelve a estar disponible en la agenda web para otro usuario que necesite realizar sus trámites de la seguridad social.