Edición especial de la feria más grande de Neuquén por el 25 de mayo: el cronograma completo en el Jaime de Nevares

Neuquén tendrá este fin de semana largo una edición especial de las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores en el Parque Jaime de Nevares. El evento incluirá música en vivo, locro, food trucks y actividades gratuitas entre el domingo y el lunes por el feriado del 25 de mayo.

La propuesta reunirá a más de 150 emprendedores locales y sumará espectáculos folklóricos, una vigilia patria y espacios recreativos para familias. También habrá un sector de prevención y bienestar coordinado entre el municipio y el ministerio de Salud de Neuquén.

Feria patria en Neuquén: locro, emprendedores y vigilia con el Himno Nacional

El domingo, la feria comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 00. El cierre estará acompañado por la interpretación del Himno Nacional junto a la Banda Militar Fortín Confluencia en el predio del Jaime de Nevares.

Para el lunes, el SMN pronosticó una máxima de 17 grados en Neuquén Capital.

El lunes 25 de mayo, las actividades arrancarán desde las 10 y continuarán hasta las 22. Durante toda la jornada habrá puestos gastronómicos, emprendedores y shows en vivo vinculados a los festejos patrios.

Cronograma completo para los festejos en el Parque Jaime de Nevares de Neuquén

Domingo 24 de mayo

20:00: Estefanía Arias (Banda)



Estefanía Arias (Banda) 21:00: Dúo Acuña (Banda)



Dúo Acuña (Banda) 21:50: Sureras (Compañía de baile)



Sureras (Compañía de baile) 22:00: Samanta Juncos (Banda)



Samanta Juncos (Banda) 00:00: Himno Nacional con la Banda Militar Fortín Confluencia.

Lunes 25 de mayo

21:15: Gabriel y la juntada (Banda).

12:45: Taller Municipal de folklore de adultos mayores (Ruth Callicul, Gabriela Hernández y Benjamín Córdoba).

14:00: Amistad Limay (Banda)

14:45: Ballet Luz del Sur (Javier Ceballos).

15:00: Agrupación Nueva Generación.

15:30: Grupo de Danza Tradición Viva.

16:00: Presentación taller de Folklore (Claudia Rubilar / Heluney Noche Víctor Villegas).

17:00: Presentación taller de música de Jorge Guanque.

18:00: Compañía Escuela Municipal de Folklore (Alexis Catalán).

19:00: En Clave Sureña (Banda)

19:45: Huellas de mi tierra (Denis Epulef).

20:15: El amparo (Banda)

20:45: Agrupación Ruca Rahue (Laura Neira).

Locro en tres versiones y food trucks para pasar todo el día

Uno de los atractivos centrales será la preparación de locro en tiempo real por parte de cocineros locales. La organización adelantó que habrá distintas opciones adaptadas a diferentes hábitos alimentarios para quienes participen del encuentro.

Locro Tradicional: A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva.

A cargo de Carlos Puricelli, Emanuel Crusinier, René Cid y Sebastián Caliva. Locro Vegano: Preparado por Cande Pedernera.

Preparado por Cande Pedernera. Locro Sin Gluten (Sin TACC): Elaborado por Fabiana Alsogaray.

El circuito gastronómico también incluirá food trucks con comidas rápidas, bebidas artesanales, chocolate caliente y pastelitos. La propuesta busca aprovechar el movimiento turístico y local por el fin de semana largo del 25 de mayo.

Además de los escenarios y los puestos de comida, el predio contará con juegos infantiles y actividades recreativas. Por su parte, el ministerio de Salud y el municipio instalarán un espacio gratuito de prevención y bienestar abierto al público que incluirá las siguientes propuestas: