Combustibles en San Juan: cuál es el precio de la nafta y el gasoil hoy lunes 25 de agosto de 2025
Conocé cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de San Juan.
Seguir la evolución de los precios de la nafta y el gasoil puede ser un dolor de cabeza para los consumidores a lo largo y ancho del país. Conocé cómo quedaron los valores de los combustibles en las estaciones de servicio de San Juan.
Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación y corresponden a las estaciones de servicio de YPF de la ciudad.
Combustibles: los precios de la nafta y gasoil en San Juan:
Nafta: $1300.00
Nafta Premium: $1527.00
Gasoil: $1322.00
Gasoil Premium: $1485.00
También podés ingresar a nuestro mapa georeferenciado con los precios de las naftas actualizados en todo el país: ACÁ
Comentarios