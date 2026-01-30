¿Cómo es el nuevo DNI electrónico con chip que lanzó el Gobierno y cuánto tiempo de validez tiene?

El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), definió los detalles del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) que comenzará a circular con estándares de seguridad actualizados. La medida incorpora tecnología de punta y modifica los plazos de vigencia para la población adulta.

Basándose en la Disposición DI-2026-10348125 publicada este jueves, el nuevo documento consiste en una tarjeta monolítica de policarbonato con un chip sin contacto incorporado, lo que eleva las barreras contra la falsificación.

Las claves del nuevo diseño

El documento utiliza datos variables grabados por láser e impresión a chorro de tinta. Entre sus características visuales más destacadas se encuentran:

Foto a color: Una imagen del rostro en primer plano con fondo blanco.

Ícono de DNI electrónico: Un símbolo distintivo en el frente de la tarjeta.

Imagen fantasma: Ubicada en el sector inferior derecho para validar la autenticidad.

Nomenclatura inclusiva: En el campo «sexo», se mantienen las opciones «F», «M» y se ratifica la «X» para identidades no binarias o autopercibidas.

¿Cuánto dura el nuevo DNI?

Uno de los cambios más relevantes para la ciudadanía es el esquema de vencimientos. Según la normativa oficial:

Mayores de 14 años: El DNI tendrá una validez de 15 años contados a partir de su emisión.

Menores de edad: Deberán renovar el documento entre los 5 y los 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años.

Extranjeros: Quienes tengan residencia permanente tendrán los mismos plazos que los argentinos. Para los residentes temporarios, la validez se ajustará a la fecha de vencimiento de su residencia.

DNI «Cero Año» Provisorio

La disposición también contempla un caso especial para recién nacidos. Si por cuestiones de salud debidamente certificadas no es posible capturar los datos biométricos (huellas o foto) del bebé, se emitirá un DNI «Cero Año» Provisorio. Este documento no tendrá foto ni huellas digitales, sino la leyenda «NO VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE VIAJE». Su duración será de 6 meses, prorrogables solo si persisten las condiciones de salud.

Reconocimiento a ex combatientes

El nuevo diseño mantiene el homenaje a los veteranos del conflicto del Atlántico Sur. Aquellas personas que acrediten su condición llevarán impreso en el frente, arriba de la foto, el distintivo con la leyenda: «EX COMBATIENTE, HÉROE/HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS».