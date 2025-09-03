¿Cómo estará el tiempo este jueves 4 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se mantienen las condiciones de tiempo bueno, soleado y frío con altas presiones y heladas. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -4°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Mayormente despejado. Viento moderado del sur. MIN -6°C /// MAX 10°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -1°C /// MAX 8°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -2°C /// MAX 9°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento leve del sector oeste. MIN -4°C /// MAX 11°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable. Algunos chaparrones hacia la costa. Mejorando. Viento regular a moderado del sur. MIN 2°C /// MAX 11°C
