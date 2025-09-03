¿Cómo estará el tiempo este jueves 4 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -4°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Mayormente despejado. Viento moderado del sur. MIN -6°C /// MAX 10°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -1°C /// MAX 8°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Mayormente despejado. Viento leve del sector este. Neblinas. MIN -2°C /// MAX 9°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Mayormente despejado. Viento leve del sector oeste. MIN -4°C /// MAX 11°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable. Algunos chaparrones hacia la costa. Mejorando. Viento regular a moderado del sur. MIN 2°C /// MAX 11°C