¿Cómo estará el tiempo este lunes 11 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo en Río Negro y Neuquén este LUNES 11 de agosto 2025: Se anticipan máximas cálidas, pero con probabilidad de precipitaciones en todo el norte de la Patagonia. Repasá el pronóstico del tiempo acá.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nuboso. Probables lluvias de variada intensidad, más fuertes en cordillera.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 9°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a nublado.
Inestable con ocasionales lluvias aisladas.
Viento moderado a regular del sector oeste.
MIN. 2°C | MÁX. 12°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Probables lluvias hacia al cordillera.
Viento moderado a regular del sector oeste, ráfagas fuertes en cotas mas altas.
MIN. 4°C | MÁX. 17°C.–
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nuboso. Probables lluvias hacia la cordillera, algunas intensas.
Viento moderado a regular del oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 15°C.–
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable.
Períodos inestables hacia valle medio hacia la tarde o noche.
Viento moderado del sector oeste.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nubosidad variable.
Viento moderado del noroeste.
MIN. 6°C | MÁX. 20°C.-
