¿Cómo estará el tiempo este lunes 11 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nuboso. Probables lluvias de variada intensidad, más fuertes en cordillera.

Viento moderado a regular del oeste.

MIN. 4°C | MÁX. 9°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a nublado.

Inestable con ocasionales lluvias aisladas.

Viento moderado a regular del sector oeste.

MIN. 2°C | MÁX. 12°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables lluvias hacia al cordillera.

Viento moderado a regular del sector oeste, ráfagas fuertes en cotas mas altas.

MIN. 4°C | MÁX. 17°C.–

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nuboso. Probables lluvias hacia la cordillera, algunas intensas.

Viento moderado a regular del oeste.

MIN. 4°C | MÁX. 15°C.–

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable.

Períodos inestables hacia valle medio hacia la tarde o noche.

Viento moderado del sector oeste.

MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nubosidad variable.

Viento moderado del noroeste.

MIN. 6°C | MÁX. 20°C.-