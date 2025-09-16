¿Cómo estará el tiempo este miércoles 17 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Parcialmente nublado a nublado. Inestable en cordillera con algunas lluvias. Viento moderado del sector norte. MIN 4°C /// MAX 17°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 5°C /// MAX 19°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Viento leve de direcciones variables. MIN 8°C /// MAX 21°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. MIN 6°C /// MAX 21°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Desmejorando especialmente hacia valle medio con tormentas. Viento moderado del este. MIN 9°C /// MAX 23°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con tormentas. Viento moderado del sector este. MIN 9°C /// MAX 18°C