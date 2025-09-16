¿Cómo estará el tiempo este miércoles 17 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire húmedo del Atlántico con vientos del sudeste. Inestable con formación de tormentas dispersas. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Parcialmente nublado a nublado. Inestable en cordillera con algunas lluvias. Viento moderado del sector norte. MIN 4°C /// MAX 17°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 5°C /// MAX 19°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Viento leve de direcciones variables. MIN 8°C /// MAX 21°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Viento moderado del noreste. MIN 6°C /// MAX 21°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Desmejorando especialmente hacia valle medio con tormentas. Viento moderado del este. MIN 9°C /// MAX 23°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado a nublado. Desmejorando con tormentas. Viento moderado del sector este. MIN 9°C /// MAX 18°C
