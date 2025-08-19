¿Cómo estará el tiempo este miércoles 20 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 7°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. Neblinas matinales. MIN -2°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Períodos inestables en cordillera. Viento moderado del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN 3°C /// MAX 14°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas hacia la cordillera. Viento moderado del oeste. MIN 2°C /// MAX 12°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Ligeramente nublado, en aumento hacia la noche. Viento moderado a regular del sudoeste. MIN 3°C /// MAX 16°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del sudoeste. MIN 5°C /// MAX 16°C