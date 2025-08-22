¿Cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Continúan los periodos de vientos moderados con algunas ráfagas fuertes en los valles, meseta y costa. Descenso de la temperatura en la cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Lluvias y nevadas en cordillera. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 6°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN -4°C /// MAX 8°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas en cordillera. Mejorando. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas fuertes en cotas altas. MIN -1°C /// MAX 8°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables nevadas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 0°C /// MAX 10°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 14°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 14°C
Comentarios