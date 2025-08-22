ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este sábado 23 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Continúan los periodos de vientos moderados con algunas ráfagas fuertes en los valles, meseta y costa. Descenso de la temperatura en la cordillera.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Lluvias y nevadas en cordillera. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 6°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento regular del oeste con ráfagas. MIN -4°C /// MAX 8°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado. Algunas nevadas en cordillera. Mejorando. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas fuertes en cotas altas. MIN -1°C /// MAX 8°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables nevadas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 0°C /// MAX 10°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 1°C /// MAX 14°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 14°C


