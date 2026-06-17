Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero

La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria de José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida también alcanza a un contador público y a la firma Varianza S.A., vinculada al dirigente y al empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado.

Según la investigación, el eje central del expediente es el ingreso de al menos 200.000 dólares provenientes de una cuenta en Estados Unidos asociada a Machado y transferidos a Espert. Paralelamente, la Justicia también analiza posibles vínculos entre esos fondos y el financiamiento de la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.

Machado permanece detenido en Estados Unidos tras declararse culpable ante la Justicia de Texas por delitos vinculados al fraude y al lavado de activos. Además, es investigado por presuntos nexos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La explicación de Espert

El dirigente libertario sostuvo públicamente que los fondos recibidos correspondían a un contrato de consultoría vinculado a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión luego de constatar que Espert no habría viajado a ese país y que las empresas mineras mencionadas no respaldarían la operación declarada.

A partir de esos elementos, los investigadores consideraron necesario avanzar con el pedido de declaración indagatoria para que el exdiputado brinde explicaciones formales sobre el origen y destino de los fondos bajo investigación.

Bienes congelados

Junto con la solicitud elevada al juzgado correspondiente, la Justicia dispuso mantener las medidas cautelares ya vigentes sobre el patrimonio del dirigente, incluyendo el bloqueo y congelamiento de bienes mientras avanza la causa.

La indagatoria constituye un paso procesal importante, ya que permite a la persona investigada conocer formalmente los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa. La decisión final sobre si se concreta o no la convocatoria dependerá ahora del juez a cargo del expediente.

La investigación continúa en etapa de instrucción y, por el momento, no existe una condena ni una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.