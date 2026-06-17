Solo habrá tres en el mundo: Argentina tendrá el primer hotel residencial de una histórica y multimillonaria cadena francesa

El edificio se construirá en el único terreno que tiene visibilidad desde a avenida Corrientes. Foto: Sofitel Residences / La Nación.

Argentina tendrá uno de los tres hoteles residenciales de lujo que la cadena francesa Sofitel desarrollará a nivel mundial. El proyecto demandará una inversión superior a los US$100 millones y será además el primero de este tipo que la marca inaugure en el mundo.

El emprendimiento se construirá en Puerto Madero y marcará el desembarco de Sofitel en el negocio de las denominadas «branded residences», desarrollos inmobiliarios que combinan viviendas privadas con servicios inspirados en la hotelería de alta gama.

Cómo será el hotel residencial de lujo que construirá una histórica cadena hotelera en Argentina

Como anticipó La Nación en diciembre, la torre contará con 43 pisos, 188 residencias, 343 cocheras y más de 3.000 m2 destinados a amenities. Estará ubicada en el dique 4 de Puerto Madero, sobre uno de los últimos terrenos del barrio habilitados para construcciones de gran altura.

La inversión estará a cargo de Northbaires, desarrolladora que adquirió el predio en una licitación pública realizada en 2018 por US$57,1 millones. La finalización de la obra está prevista para 2030.

Los departamentos saldrán a la venta desde los US$700.000 y el valor del metro cuadrado partirá de los US$10.000. La propuesta apunta al segmento de ultra lujo y busca posicionarse entre los desarrollos residenciales más exclusivos del país.

Entre las particularidades del proyecto figura una inclinación de 22 grados incorporada al diseño arquitectónico para optimizar las vistas hacia la ciudad y el río. Además, tendrá un lobby de 18 metros de altura y los primeros cinco niveles estarán destinados íntegramente a espacios comunes.

Los servicios premium que ofrecerá el lujoso hotel residencial en Buenos Aires

El desarrollo incluirá un centro de bienestar, una pileta semiolímpica y suites para invitados, además de servicios asociados a la marca hotelera. Los propietarios también podrán acceder a beneficios vinculados a la red internacional de Sofitel.

La iniciativa forma parte de una estrategia global de expansión de la cadena francesa en el segmento residencial de lujo. Si bien, existen otros proyectos en marcha en distintas ciudades del mundo, el de Argentina será el primero en abrir sus puertas.