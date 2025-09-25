¿Cómo estará el tiempo este viernes 26 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Aire frío en la cordillera, con lluvias y nevadas débiles. Vientos del sudoeste. Tiempo bueno el fin de semana. Tardes cálidas, especialmente el domingo. Días de primavera la próxima semana.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera, algunas intensas. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 5°C /// MAX 12°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Períodos inestables con ocasionales chaparrones. Mejorando. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y algunas nevadas en cordillera. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera, Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 17°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Algunas lluvias, más probables e intensas hacia valle medio. Viento moderado del noreste, cambiando a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 12°C /// MAX 20°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nuboso. Desmejorando con lluvias de variada intensidad. Viento regular a moderado del sector norte con ráfagas. MIN 12°C /// MAX 17°C
