¿Cómo estará el tiempo este viernes 26 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera, algunas intensas. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 5°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Períodos inestables con ocasionales chaparrones. Mejorando. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Desmejorando con lluvias y algunas nevadas en cordillera. Viento regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera, Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 17°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nubosidad variable. Algunas lluvias, más probables e intensas hacia valle medio. Viento moderado del noreste, cambiando a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 12°C /// MAX 20°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nuboso. Desmejorando con lluvias de variada intensidad. Viento regular a moderado del sector norte con ráfagas. MIN 12°C /// MAX 17°C