Cómo se tramitan las Pensiones No Contributivas por Invalidez en agosto 2024, en medio de la polémica

Con las Pensiones No Contributivas de Anses, el Gobierno Nacional busca acompañar a quienes no tienen trabajo formal ni cobertura previsional. Pese a la polémica que se instaló días atrás, es posible acceder a ellas y tramitarlas en agosto 2024. Actualmente el organismo previsional tiene cuatro tipos de PNC: por Invalidez, para Madre de 7 hijos, por Vejez y para personas con VIH o Hepatitis.

La Pensión No Contributiva por Invalidez busca acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. La Pensión No contributiva para Madre de 7 hijos está orientada a mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

La Pensión No Contributiva por Vejez, por su parte, es para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional. Por último la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B o C es para garantizar un acompañamiento económico y una cobertura de salud.

Cómo acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez en agosto 2024

En su sitio web, la Anses explicó que la Pensión No Contributiva por Invalidez es para acompañar a las personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Esta prestación es compatible con el trabajo y la solicitud se puede tramitar a través de Mi Anses web, con la app Mi Anses. Para ello se debe:

* Ingresar a Mi Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

* Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez. En el menú de Mi Anses seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión No Contributiva por Invalidez y seguí los pasos. Una vez iniciada la pensión podrás realizar el seguimiento y otras gestiones a través de Mi Anses o la app.

La Pensión No Contributiva por Invalidez también se puede solicitar de manera presencial, con turno previo, recordó la Anses.

Requisitos para la Pensión No Contributiva por Invalidez en agosto 2024

* Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres, madres o tutores.

* Tener menos de 65 años de edad y no estar recibiendo una jubilación o pensión.

* Se evaluarán los ingresos de tu grupo familiar si sos menor de edad. En ese caso, los ingresos de tu padre, madre o tutor no podrán ser superiores a 4 jubilaciones mínimas.

* Si vivís en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego, además del CMO tenés que presentar el informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre (o de tu cónyuge/conviviente) o, si tenés menos de 18 años, a nombre de tus padres o tutor.