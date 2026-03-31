Tolerancia cero a la pesca ilegal: Prefectura Naval aplicará multas a buques extranjeros en infracción

Argentina puso en marcha una política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur. El plan surgió con el objetivo de reforzar el control sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEEA) y proteger los recursos marítimos.

Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP) documentaron diversos casos de unidades pesqueras que ingresaron a la Zona Económica Exclusiva realizando maniobras compatibles con pesca efectiva ilegal. La tarea se realizó mediante la implementación de herramientas tecnológicas con detección electrónica de buques extranjeros en infracción.

Este esquema se basa en el trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que utilizan tecnología de detección electrónica para identificar buques extranjeros que operan sin autorización.

La detección de buques en falta en el territorio nacional

Uno de los casos más relevantes es el del buque extranjero “Bao Feng”, detectado en enero realizando maniobras de pesca dentro de la ZEEA a baja velocidad, lo que permitió comprobar la infracción. El episodio reflejó un cambio de paradigma con el uso de evidencia tecnológica para sancionar, defender la soberanía y desalentar la explotación ilegal de los recursos marítimos.

A partir de esas pruebas, el Estado aplicó una multa superior a los 1.260 millones de pesos, además de costos operativos, logrando por primera vez cobrar una sanción sin necesidad de capturar físicamente al barco.

A pesar de las medidas, el mismo buque volvió a ser detectado en infracción recientemente.

En casos similares, se identificaron otros pesqueros extranjeros, como el “Hai Xing 2” y el “Bao Win”, que presentaban patrones de navegación compatibles con actividades de pesca ilegal dentro de aguas argentinas. Estas acciones se enmarcan en nuevas normas que establecen criterios objetivos para detectar infracciones.